Definidas as semifinais da Série Prata de Futsal de Canela

A Série Prata de Futsal de Canela teve uma noite eletrizante nesta quarta-feira (31), com quatro confrontos válidos pelas quartas de final no Ginásio Carlinhos da Vila. Em jogos decididos no detalhe, foram definidos os semifinalistas que seguem em busca do título da competição, considerada a mais qualificada da temporada regional.

No primeiro duelo da noite, o MB Sports venceu o Peleadores por 3 a 1 e garantiu sua vaga. Na sequência, o Casa Blanca empatou em 1 a 1 com o Certinho, mas levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 4 a 3. O Galera da Estevão protagonizou mais um jogo intenso e bateu o Amigos do Espeto por 3 a 2. Fechando a rodada, o União Jovem Santa Marta também venceu por 3 a 2, superando o Bar do Tio Fredo.

Com os resultados, as semifinais foram definidas e prometem mais uma rodada de futsal de alto nível:

Semifinais – segunda-feira, 4 de agosto – a partir das 20h

MB Sports x Casa Blanca

Galera da Estevão x União Jovem Santa Marta

Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo Portal da Folha TV no YouTube.

Acompanhe a reta final desta grande competição que reúne a elite do futsal da região!