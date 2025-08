EJA: inscrições estão abertas para interessados em concluir o ensino básico

Estão abertas as inscrições para pessoas maiores de 15 anos de idade, interessadas em concluir o ensino fundamental e médio através da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A inscrição é recebida até o final de agosto, diretamente na escola indicada para o nível que a pessoa deseja concluir. A Escola Santa Terezinha oferece a formação no ensino fundamental, enquanto a Escola Danton Corrêa da Silva forma estudantes no ensino médio. Em ambos os níveis, os anos se transformam em semestres, possibilitando obter o certificado de conclusão em menos tempo.

Atualmente, em Canela, 102 pessoas frequentam as aulas da EJA, mas a Prefeitura Municipal trabalha para ampliar esse contingente e que mais cidadãos possam retornar à escola para terminar os estudos. O benefício de retornar à escola vai além do caráter social, pois muitos estudantes são adultos que enfrentaram barreiras enquanto eram crianças ou adolescentes, pelos mais diferentes fatores, o que inviabilizou que pudessem estudar. Agora, essas pessoas têm a oportunidade de se alfabetizar e adquirir novos conhecimentos. Canela, oferta, ainda, merenda e transporte escolar.

COMO VOLTAR A ESTUDAR

Ensino fundamental: é oferecido na Escola Santa Terezinha, na Rua Borges de Medeiros, 1530, bairro Santa Terezinha. O interessado deve procurar diretamente a secretaria da escola para efetuar a matrícula, portando os seguintes documentos: foto 3×4, identidade ou certidão de nascimento, histórico escolar (para comprovar o que falta concluir), comprovante de residência e cartão SUS. Caso seja menor de 18 anos, também é preciso levar o documento do responsável legal e a sua carteira de vacina. Mais informações no telefone (54) 3282-5181.

Ensino médio: oferecido na Escola Danton Corrêa da Silva, na Rua Borges de Medeiros, 235, bairro Centro. Período de inscrições para o segundo semestre de 2025 deve abrir até o dia 4 de agosto, quando iniciam as aulas. Para se matricular, o interessado deve levar a seguinte documentação: foto 3×4, certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, cartão de vacina, histórico escolar e/ou certificado de conclusão do ensino fundamental. Esclarecimentos podem ser obtidos nos números (54) 99323-3104 e 3282-1388.

Foto: Divulgação