Equipe Bar do Tio Fredo é eliminada e banida dos campeonatos municipais até 2026 por agressões em jogo da Série Prata

A Comissão Disciplinar do Campeonato Municipal de Futsal – Série Prata 2025 anunciou, nesta sexta-feira (1º), a eliminação e suspensão da equipe Bar do Tio Fredo de todas as competições organizadas pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) até o dia 31 de dezembro de 2026.

A decisão foi tomada após atos de violência cometidos por atletas e membros da comissão técnica ao final do jogo das quartas de final contra o União Jovem Santa Marta, realizado na última quarta-feira (31), no Ginásio Carlinhos da Vila. A equipe do Bar do Tio Fredo havia sido derrotada por 3 a 2 e, com isso, já estava eliminada da competição dentro de quadra. Porém, os atos de indisciplina agravaram ainda mais a situação.

Segundo a Comissão Disciplinar, atletas agrediram fisicamente o delegado da partida, Roberto Gasparin Jr., que é servidor público municipal vinculado ao DMEL. A gravidade do episódio motivou sanções tanto coletivas quanto individuais.

Além do afastamento da equipe das competições municipais até o final de 2026, a resolução também proíbe o reagrupamento de três ou mais atletas da equipe punida em uma mesma equipe ao longo do ano de 2026. Se a infração for descumprida, a nova equipe será automaticamente eliminada da competição em que estiver inscrita.

As penalidades não isentam os envolvidos de possíveis responsabilizações civis ou criminais. Os infratores ainda podem apresentar recurso ao Conselho Municipal de Esportes no prazo de três dias úteis, sem efeito suspensivo.

PENALIDADES INDIVIDUAIS – EQUIPE BAR DO TIO FREDO