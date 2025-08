Secretaria da Saúde realizará ação de prevenção à dengue na UBS Leodoro de Azevedo em Canela

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará uma ação de prevenção à dengue na próxima terça-feira, dia 5. A blitz com distribuição de materiais informativos será das 9 às 10 horas, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Leodoro de Azevedo. O evento contará com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização.

Na oportunidade, a equipe da UBS realizará a distribuição de material contendo dicas de prevenção à proliferação do mosquito transmissor da dengue, Aedes Aegypti, como: manter a caixa d’água totalmente vedada, limpar e secar as bandejas de ar-condicionado e geladeira, manter baldes e outros utensílios virados com a boca para baixo para evitar a criação de larvas do mosquito, entre outros cuidados. Os profissionais de saúde também realizarão testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e medição de pressão no local.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela