Senac Gramado celebra 13 anos com programação especial e foco na formação profissional da região

No dia 7 de agosto, o Senac Gramado comemora 13 anos de atuação na qualificação profissional da região das Hortênsias. Para marcar a data, a escola preparou uma programação especial ao longo do dia, reunindo oficinas, atividades interativas e ações voltadas à comunidade. As atividades integram o evento Tri Juntos, que começa às 10h, é gratuito e aberto ao público.

A celebração inicia com a segunda edição do Café com Aprendizagem, seguida de oficinas temáticas às 14h, incluindo uma oficina gastronômica e outra sobre o Programa Jovem Aprendiz. Às 15h, será realizado o tradicional parabéns com um bolo especial. Durante todo o dia, o público também poderá aproveitar a distribuição de pipoca, fazer a confecção das carteirinhas do Sesc e entregar currículos para empresas associadas ao Sindilojas.

Para a diretora da escola, Daniela Barbosa, o aniversário é um momento de celebrar conquistas e renovar os compromissos com a educação profissional da região.

“O Senac Gramado é feito por pessoas e para pessoas. Ao longo desses 13 anos, temos contribuído para transformar histórias por meio da educação e seguimos com o propósito de atender às necessidades do mercado e dos nossos alunos com qualidade, inovação e acolhimento”, destaca.

Sobre a escola

Fundado em 7 de agosto de 2012, o Senac Gramado é referência em educação profissional nas áreas de Comunicação, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Informática e Turismo. Em mais de uma década de atuação, já capacitou cerca de 4.500 estudantes por meio de cursos presenciais e a distância, além de promover ações extensivas em parceria com entidades e empresas locais.

A escola conta com uma estrutura diferenciada, que inclui laboratório de informática, cozinhas pedagógicas, salas personalizadas para os cursos de idiomas e uma biblioteca com espaço web. Atendendo também os municípios de Canela e Nova Petrópolis, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, na Rua São Pedro, 663, no bairro Centro, em Gramado.

Aniversário do Senac Gramado – 13 anos

Data: Quinta-feira, 7 de agosto

Local: Senac Gramado – Rua São Pedro, 663, bairro Centro

Programação (evento Tri Juntos):