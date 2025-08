Vereadora Grazi Hoffmann recebe vice-presidente da FUGE para discutir realização dos Jogos Universitários Gaúchos em Canela

A vereadora Grazi Hoffmann recebeu nesta quarta-feira, no gabinete da Câmara de Vereadores de Canela, o vice-presidente da Federação Universitária Gaúcha de Esportes (FUGE) e também vereador em Santa Maria, Luiz Fernando Cuozzo Lemos, para tratar da possibilidade de Canela sediar os Jogos Universitários Gaúchos.

O encontro teve como pauta central a análise do potencial de Canela para receber o evento, que é um dos mais relevantes do esporte universitário no Rio Grande do Sul e reúne centenas de atletas de instituições de ensino superior de todo o estado.

Durante a reunião, foram discutidos os impactos positivos que a realização dos jogos traria à cidade, como o fortalecimento do esporte, o estímulo à integração entre universidades e a movimentação econômica gerada pela presença de atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes. “Eventos esportivos desse porte são fundamentais para a formação integral dos jovens e para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou a vereadora.

Grazi também destacou que o município está focado na reestruturação dos espaços esportivos e que o diálogo com a FUGE é uma oportunidade para identificar quais modalidades poderiam ser acolhidas em Canela, a partir das estruturas existentes.

O vice-presidente da FUGE apresentou os critérios técnicos exigidos para a realização do evento e demonstrou otimismo quanto à viabilidade de Canela como cidade-sede, elogiando a infraestrutura turística local e a receptividade da população.

A vereadora informou que dará continuidade às articulações e buscará apoio junto ao Executivo para viabilizar os investimentos necessários. A iniciativa pode representar um marco para diversificar a economia local e consolidar Canela também como destino de eventos esportivos de grande porte.