Agressão ao árbitro e confusão na quadra encerra jogo da Taça Scur em Gramado

Confronto entre Unidos e Campo Bom não terminou e decisão de eliminação sai na segunda-feira



A semifinal entre Associação Unidos de Futsal (AUF), de Gramado, e Campo Bom Futsal, válida pela Taça Scur de Futsal, terminou de forma lamentável na noite desta sexta (1), no Ginásio José Francisco Perini (Perinão), em Gramado.

Restando apenas 1 minuto e 28 segundos para o encerramento do segundo tempo, com o placar empatado em 4 a 4, a equipe da casa partiu em rápido contra-ataque e sofreu falta dura de um adversário. O lance aconteceu num momento em que ambas as equipes já acumulavam cinco faltas coletivas.

A decisão da arbitragem gerou revolta por parte dos jogadores de Campo Bom, que partiram para cima dos árbitros, chegando às vias de fato. O tumulto rapidamente tomou conta da quadra, exigindo a intervenção do policiamento presente, que precisou utilizar spray de pimenta para conter os ânimos.

Diante da gravidade da situação e da insegurança para continuidade do jogo, a arbitragem decretou o encerramento da partida antes do tempo regulamentar. Até o momento, a organização do torneio ainda não se manifestou oficialmente sobre as consequências do ocorrido.

A definição de quem enfrentará o União Parobé, que venceu a ANPF nos pênaltis na outra semifinal, será tomada na segunda-feira (4), em reunião conjunta entre o Conselho Municipal de Esportes e a Secretaria Municipal de Esportes de Gramado.

Imagens: Atalaia | Canal do ATL