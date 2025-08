Homem é morto e sete ficam feridos em ataque a bar em São Francisco de Paula

Polícia investiga possível ligação com homicídio ocorrido na última quarta-feira; disputa entre facções é uma das hipóteses

Um atentado ocorrido na madrugada deste sábado (2) deixou um homem morto e outras sete pessoas feridas em São Francisco de Paula. O crime aconteceu por volta das 3h da manhã, em um bar localizado no bairro Campo do Meio.

De acordo com a delegada Fernanda Aranha, que conduz as investigações, dois indivíduos em uma motocicleta teriam chegado ao local e efetuado diversos disparos contra clientes que estavam no estabelecimento. A vítima fatal foi identificada como um homem de 62 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo informações da Brigada Militar, além do homem que morreu, outras sete pessoas foram baleadas. Todos os feridos foram levados ao hospital para atendimento médico. Entre eles, duas vítimas estariam em estado grave.

As autoridades não descartam que o ataque esteja relacionado a disputas entre grupos criminosos. A delegada Aranha confirmou que a principal linha de investigação considera a possibilidade de o crime ter conexão com um assassinato registrado na cidade na última quarta-feira (30).

Naquela noite, Alan Vinicius de Aguiar Lopes, de 27 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Santa Isabel. A hipótese de que os dois episódios estejam ligados reforça a suspeita de uma escalada na rivalidade entre facções atuantes na região.

A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e imagens que possam auxiliar na identificação dos autores e na elucidação completa dos fatos.