Polícia Civil prende quatro suspeitos por atentado em bar de São Francisco de Paula e aponta ligação com crimes recentes em Canela

Ataque a tiros matou um homem e feriu sete inocentes em um bar movimentado. Investigação rápida e integrada revela conexão com facções criminosas que atuam na Serra

A Polícia Civil deu uma resposta rápida e contundente ao atentado ocorrido na madrugada de sábado, 2 de agosto, em São Francisco de Paula. Em menos de 24 horas, quatro pessoas — três homens e uma mulher — foram presas em flagrante, suspeitas de participação direta na ação criminosa que resultou em uma morte e sete pessoas feridas. A investigação revelou ainda que os envolvidos podem estar ligados a uma série de homicídios e ataques registrados em Canela, nas últimas semanas, todos relacionados à disputa entre facções criminosas.

O crime aconteceu por volta das 2h, no bar conhecido como “Bar do Fureca”, localizado na Avenida Getúlio Vargas. Segundo informações da Polícia Civil, dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os frequentadores que estavam dentro do estabelecimento. O ataque foi executado de forma indiscriminada e violenta.

Sete pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, necessitando de transferência para hospitais da região. Uma das vítimas, um homem de 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Todas as vítimas, segundo a Polícia Civil, não possuem qualquer relação com atividades ilícitas ou antecedentes criminais, o que evidencia a gravidade do fato: civis inocentes foram atingidos por uma ação de grupos criminosos que demonstram total desprezo pela vida humana.

Ainda no sábado, equipes da 2ª Região Policial do Interior, sediada em Gramado, iniciaram as diligências. O trabalho ininterrupto de policiais civis, inclusive durante suas folgas, permitiu o rastreamento e localização dos suspeitos. As prisões ocorreram em diferentes pontos do estado, incluindo a Serra Gaúcha, a Região Metropolitana e o Litoral Norte, com apoio das delegacias locais e troca constante de informações com a Brigada Militar.

Durante a operação, veículos utilizados nos crimes foram apreendidos, além de outros objetos considerados relevantes para o avanço das investigações.

As autoridades responsáveis pela ação — os delegados Vladimir Medeiros e Fernanda Aranha — destacaram a dedicação e excelência das equipes envolvidas, que atuaram de forma coordenada e eficiente para dar uma resposta imediata à comunidade.

O Delegado Regional Gustavo Celiberto Barcellos também enfatizou a atuação firme e qualificada da Polícia Civil, em integração com a Brigada Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Para ele, a operação representa mais do que uma simples resposta ao crime: é um sinal claro de que as instituições de segurança estão unidas e comprometidas com a repressão aos grupos criminosos que tentam se instalar na região.

Os quatro presos são investigados não apenas pela ação em São Francisco de Paula, mas também por homicídios e outros crimes ocorridos em Canela ao longo do mês de julho, marcados pela mesma lógica de enfrentamento entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular de forma definitiva a atuação das organizações criminosas.