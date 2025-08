Ação de prevenção à dengue no Leodoro de Azevedo é transferida para dia 11 de agosto

A ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti, no bairro Leodoro de Azevedo, marcada para esta terça-feira, 5, foi transferida para o dia 11, próxima segunda-feira, em decorrência da previsão de chuvas para esta semana. A Secretaria de Saúde de Canela informa que está programada blitz com distribuição de material informativo das 9 às 10 horas, em frente à unidade básica de saúde, com apoio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização.

Durante a ação, será distribuído material com dicas de prevenção à proliferação do mosquito transmissor da dengue, como: manter a caixa d’água totalmente vedada, limpar e secar as bandejas de ar-condicionado e geladeira, manter baldes e outros utensílios virados com a boca para baixo para evitar a criação de larvas do mosquito, entre outros cuidados.

A equipe da Unidade Básica de Saúde também realizará testes para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e realizará a aferição de pressão arterial no local.