Canela sediará o Seminário Regional Artesão em Foco no final de agosto

Até o dia 25 de agosto, estão abertas as inscrições para interessados em participar do Seminário Regional Artesão em Foco, realizado em parceria da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado com a Prefeitura Municipal. O evento acontece nos dias 26 e 27 deste mês, com a finalidade de capacitar artesãos através de palestras e workshops sobre desenvolvimento profissional e fomento ao ofício no município. A formação será no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), na rua São Francisco, 199, bairro Boeira.

As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível neste link. A diretora de Desenvolvimento Econômico de Canela, Gabriela Thomazi Cézar, reforça o convite para os artesãos aproveitarem a oportunidade para se capacitarem. “Esse é um momento único para quem vive do artesanato ou quer transformar essa paixão em oportunidade. O Cidica será o palco dessa troca de saberes, experiências e conexões criativas”, destaca.

Programação

26 de agosto (terça-feira)

8h30min – Abertura

9h – Boas-vindas e apresentação do workshop

10h30min – Coffee break

10h45min – WORKSHOP: COCRIAÇÃO DE PRODUTOS IDENTITÁRIOS – Módulo 1 – INSPIRAR: Palestra de sensibilização: Conceitos básicos do artesanato brasileiro, produtos artesanais identitários – Cultura e história aplicada no produto artesanal.

12h30min – Intervalo

13h30min – Módulo 2 – TRANSPIRAR: Palestra e capacitação em design: Introdução ao design, conceitos ao design aplicados ao artesanato, importância da coleção de produtos, design territorial, branding no artesanato, posicionamento, comunicação e vendas nas redes sociais, exposição de produtos no PDV, fotografia de produto artesanal.

16h – Coffee break

16h15min – Continuidade das atividades

17h30min – Encerramento

27 de agosto (quarta-feira)

8h30min – Abertura

8h45min – Módulo 3 – TRANSFORMAR: Apresentações do exercício do “Objeto Afetivo” e apresentações dos projetos e novos produtos identitários.

10h30min – Coffee break

10h45min – Continuidade das atividades práticas

12h30min – Intervalo

13h30min – Módulo 4 – MATERIALIZAR: Curadoria de produtos artesanais, apresentação da mesa com exposição dos produtos artesanais identitários.

16h – Coffee break

16h15min – Cerimônia de entrega dos certificados

17h30min – Encerramento

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela