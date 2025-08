Catedral de Pedra está no top 10 de principais atrações do Brasil

A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, em Canela, conhecida popularmente como Catedral de Pedra, ou simplesmente Igreja Matriz, está no top 10 do Prêmio Travellers’ Choice 2025, na categoria Os melhores dos melhores – Atrações. O ranking é baseado em atrativos que recebem um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses.

A 10ª posição da Catedral de Pedra é celebrada pela administração pública canelense que tem no templo religioso sua maior concentração turística durante o dia e a noite. “É, hoje, o nosso principal cartão-postal, além de ser um espaço importantíssimo da fé católica, construído em estilo gótico, com pedras basálticas, em uma arquitetura rica e cheia de história”, destaca o prefeito de Canela, Gilberto Cezar.

A Igreja, situada na Praça da Matriz, no Centro de Canela, tem 65 metros de altura. Foi construída em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da cidade. Na plataforma de viagens e avaliações, o Tripadvisor menciona o local com deslumbrantes vitrais para turistas tirarem fotos. “À medida que o sol se põe, a igreja é iluminada por um impressionante espetáculo de luzes, criando uma atmosfera serena. A história da igreja e sua construção sólida fazem dela uma visita notável”, resume o site.