Conecta Inspira transforma a Serra Gaúcha com evento inédito voltado à arquitetura, design e mercado imobiliário

Apoiado por nomes como Ideal42, Mostra Elite Design e Casa Perini, evento acontece em Caxias do Sul no dia 12 de agosto a partir das 13h.

Caxias do Sul recebe, no dia 12 de agosto, o evento Conecta Inspira – uma imersão em conteúdo, conexões e experiências voltada aos profissionais de arquitetura, design, lojistas e mercado imobiliário da região.

Idealizado por Fernanda Zanella e Liliane Colório, duas renomadas profissionais de design de interiores da Serra Gaúcha, o Conecta Inspira surge como uma evolução natural do projeto Conecta Decor, criado a partir das demandas e sugestões de colegas e empresas parceiras que buscavam um espaço para troca de conhecimento e fortalecimento de redes na região.

As idealizadoras escolheram Caxias do Sul como palco do Conecta Inspira 2025 para transformar a maneira como profissionais da arquitetura, design de interiores e mercado imobiliário se conectam, aprendem e crescem. Com data marcada para 12 de agosto, a partir das 13h, o encontro promete conteúdo de alto nível, experiências memoráveis e oportunidades reais de networking e visibilidade. O local escolhido para o encontro é a sede da CIC – Caxias do Sul.

Entre os parceiros de peso está a Ideal42, a grife educacional para líderes da nova era, sediada em Canela/RS e reconhecida por impulsionar o empreendedorismo consciente e colaborativo na Serra Gaúcha. A prestigiada Mostra Elite Design, referência nacional em inovação e design e a tradicional vinícola Casa Perini, destaque na vitivinicultura e enoturismo da região que fará o coquetel de encerramento do evento. Outras empresas renomadas fazem parte do corpo de partners do evento e você pode conferir agora no site oficial www.conectadecorinspira.com.br

A programação inclui palestras de especialistas como:

Lorí Crízel – referência nacional em neuroarquitetura

Gregory Borges – especialista em marketing de autoridade para arquitetos Daniel Kroth – arquiteto e mentor de carreira com foco em posicionamento e gestão

Além do conteúdo de excelência, os participantes serão recebidos com um coffee break especial, happy hour elegante e música ao vivo, em um ambiente pensado para estimular conexões reais, inovação e oportunidades de negócios. Dentre os impactos do evento, destacam-se:

● Atualização profissional com impacto direto na carreira. Os temas abordados — como neuroarquitetura, marketing de autoridade e gestão de posicionamento — trazem insights práticos que os participantes podem aplicar imediatamente em seus escritórios e atendimentos.

● Conexões estratégicas com mais de 200 profissionais do setor. O evento reúne arquitetos, designers, corretores, investidores e empresários em um só lugar, criando um ambiente propício para novas parcerias, indicações de clientes e colaborações reais.

● Valorização da marca pessoal e autoridade no mercado local. Participar do Conecta Inspira é estar onde os nomes mais influentes da região também estão — o que gera posicionamento, reputação e visibilidade.

● Experiência diferenciada que inspira e movimenta negócios. Além das palestras, o evento oferece um ambiente acolhedor e sofisticado com coffee break, música ao vivo e happy hour ao som de jazz, favorecendo uma atmosfera leve, criativa e estimulante.

Evento: Conecta Inspira

Data: 12 de agosto de 2025

Local: CIC – Caxias do Sul – RS

Público-alvo: Arquitetos, designers de interiores, corretores de imóveis, investidores e empresários da Serra Gaúcha

Ingressos e informações: www.conectadecorinspira.com.br