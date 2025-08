Festival internacional de Folclore de Nova Petrópolis comemora sucesso da 52ª edição

Com público estimado em aproximadamente 200 mil pessoas, programação encerrou no domingo, 03

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerrou sua 52ª edição neste domingo (03) em clima de celebração — da cultura, como bem fez ao longo de 18 dias de programação — e, também, dos expressivos resultados alcançados. As mais de 200 apresentações artísticas protagonizadas por delegações vindas de seis países, oito estados brasileiros, além de massiva participação de grupos estaduais, regionais e locais, atraíram cerca de 200 mil pessoas — público estimado pela organização do evento desde o início das atividades, em 17 de julho. Esse circuito movimentou, no município, em torno de R$ 4 milhões.



“Chegamos ao fim de uma edição histórica do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis com sentimento de profunda gratidão por vivermos a consagração da cultura como força que nos une, preserva a memória dos povos, valoriza costumes, tradições e o respeito à diversidade”, destacou o Prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen.



A cidade foi palco de encontros, emoção, troca e beleza — um verdadeiro espetáculo expresso por meio da arte, dança, música e ritmo, entre culturas, cores e sabores, na avaliação dele. “E nada disso seria possível sem o trabalho comprometido de muitas pessoas, que dedicaram tempo, talento, energia e coração a cada detalhe. Encerramos o 52º FIF com a certeza de que a missão foi cumprida: celebramos a cultura como ponte, como linguagem universal que nos aproxima, fortalece e transforma. Que este espírito de união, troca e diversidade continue presente em nossa cidade e em nossos corações”, ressaltou.



Nem o mau tempo de domingo (03), que forçou o cancelamento de algumas atividades previstas para o dia, entre elas o Desfile de Integração e as agendas no Parque Aldeia do Imigrante, diminuiu o êxito da edição. “O Festival Internacional de Folclore deste ano foi marcado pela emoção e pelo orgulho das nossas raízes, também com momentos que evidenciaram a força da comunidade cultural de Nova Petrópolis, que mostrou, no palco e nas ruas, a riqueza da nossa tradição germânica — presente na música, na dança, nos trajes e nos valores que sustentam a identidade do nosso povo. Atingimos a marca de 200 mil visitantes e colocamos o município em destaque, fortalecendo seu papel como referência no turismo cultural no Brasil. O legado desta edição está na valorização da nossa herança germânica e na reafirmação de Nova Petrópolis como guardiã de tradições que atravessam gerações com autenticidade e orgulho”, disse o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali.

Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerrou 52ª edição. Crédito 50mm Fernanda Sheeny



Orgulho em pertencer

O 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis foi uma edição marcante e transformadora, na opinião do presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, Cleiton Ismael Spengler. “Percebemos não apenas a força da tradição, mas também a forma como o Festival vem se reinventando e se expandindo, sem perder sua essência. Esta edição mostrou, com clareza, o quanto o evento cresceu — em estrutura, em diversidade, em participação e em impacto cultural para o município e para os grupos folclóricos”, ressaltou.



Um dos grandes diferenciais deste ano, na opinião dele, foi a maneira como os espaços de vivência e interação se consolidaram como parte essencial da programação. “As oficinas culturais promoveram aprendizado mútuo, estimularam o diálogo entre gerações e entre culturas, e permitiram que o público vivenciasse as expressões folclóricas de forma mais sensorial e significativa. As Panelas da Diversidade, por sua vez, foram um verdadeiro encontro de histórias e sabores. Mais do que receitas, cada prato contou uma narrativa, representando a alma de um povo e criando conexões afetivas com todos que passaram por lá. O espaço Passos e Mãos da Diversidade também teve papel fundamental — um ambiente onde a cultura foi vivida com o corpo, com as mãos, com o olhar atento e com o coração aberto. E tudo isso somado à Feira da Diversidade, que mostrou a riqueza do artesanato, da gastronomia, da música e do diálogo entre culturas”, lembrou.



A presença constante e ativa dos grupos folclóricos locais, ainda de acordo com Spengler, foram verdadeiros pilares do festival. “São eles que mantêm viva a essência do FIF, que crescem junto com ele. O legado deixado para esses grupos é imenso: reconhecimento, visibilidade, aprendizado e pertencimento. Saímos dessa edição com a certeza de que o FIF segue vivo, atual e necessário. Um festival que honra o passado, enriquece o presente e inspira o futuro”, disse.



Para a coordenadora da 52ª edição, Iasmin Schmitt, estar à frente do festival é um desafio muito grande, cumprido com muito amor e dedicação. “Ver o resultado positivo das pessoas interagindo e conhecendo novas culturas, dos artistas vivendo e falando do Festival com carinho, é muito gratificante”, destacou. O FIF é, segundo ela, feito para as pessoas: comunidade, visitantes e, também, artistas. “Entregamos lindos espetáculos no palco, uma estrutura ótima e o público nos respondeu, vindo, prestigiando, seja online, nas redes sociais, vindo assistir diariamente. As expectativas todas são cumpridas, foram dias em que vivemos muitas histórias, conhecemos novas pessoas, criamos conexões. Foi, realmente, um encontro de culturas, cores e tradições, celebrando a cultura de diferentes povos”, disse Iasmin.

Espetáculo Retratos de Vida – Crédito 50mm Marcelo Farinha e Sabrina Schuster.



Experiência enriquecedora

Reconhecidas como ‘os rostos’ do 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, a corte composta pela Rainha do Folclore Alemão, Francieli Taís Herrmann, pela 1ª Princesa, Cristina Kuhn, e pela 2ª Princesa, Eduarda Baumgarten encerraram a edição aclamadas pelo carisma e comprometimento com o evento.



“O Festival foi muito especial porque pudemos vivê-lo de forma mais intensa, como soberana, ampliando uma experiência que temos desde criança, acompanhando os pais, e na condição de folclorista, ensaiando e participando das apresentações. Foi uma vivência muito importante para entender o quanto o Festival é gigante, como ele mobiliza pessoas de incontáveis lugares, e para perceber o tanto que as pessoas gostam de Nova Petrópolis. São trocas muito valiosas que, com certeza, a gente leva para a vida”, destacou Francieli.



Para Cristina, ver de perto a emoção dos grupos, o carinho do público, a força da cultura e como tantas pessoas são impactadas pelo evento foi especial. “Foi incrível poder sentir tudo isso tão intensamente, aproveitar cada momento e representar nosso evento e cidade com tanto orgulho e amor. O Festival deixou memórias lindas, um sentimento de gratidão e pertencimento. Levo comigo a alegria, a união e toda a beleza que só o FIF tem”, disse.



Participar do 52º Festival Internacional do Folclores como soberana foi, para Eduarda, uma experiência única, cheia de significado. “Foram dias de convivência, emoção e troca com pessoas do mundo inteiro. Ver como a arte une culturas tão diferentes foi o que mais me marcou. Cada dança, cada abraço e cada sorriso mostraram a beleza da diversidade. Representar nosso amado Festival foi uma honra imensa, deixando um legado de respeito, empatia e orgulho de nossas raízes e tudo o que construímos juntos”, destacou.



O encerramento do 52º Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis teve o ato simbólico de extinção da Chama Folclórica e, também, apresentação do espetáculo “Retratos de Vida”, protagonizado pela Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis e CTG Pousada da Serra.



O 52º Festival Internacional de Folclore é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, e com apoio da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV). Conta com patrocínio master de Dakota – ser linda é ser feliz, Sicredi Pioneira; patrocínio de Supermercados Andreazza, Randoncorp, Banrisul, Suibom, Gula Alimentos, CORSAN – Nossa natureza movimenta o Rio Grande, DGT Monitoramento, Cervejaria Edelbrau e Cervejaria Traum; além de apoio de Parque Aldeia do Imigrante, RBT Internet, Digi Sonorizações, Eletrosom, Cristal Malhas, ExpoNovaTech e Esculturas Parque Pedras do Silêncio.