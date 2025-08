Final da Taça Scur de Futsal será nesta sexta-feira no Ginásio Perinão

A grande decisão da Taça Scur de Futsal 2025 está marcada para a próxima sexta-feira, 8 de agosto, a partir das 20h, no Ginásio Perinão. A final será disputada entre União Parobé Futsal e Associação Unidos Futsal.



As vagas na final foram definidas na última sexta-feira (1º), em uma noite intensa de semifinais. No primeiro confronto, União Parobé Futsal empatou em 2 a 2 com a ANPF no tempo regulamentar e garantiu a vaga na decisão ao vencer nas cobranças de pênaltis.



No segundo jogo da noite, a Associação Unidos Futsal enfrentava o Campo Bom. No entanto, uma confusão envolvendo a equipe do Campo Bom nos minutos finais levou à desclassificação da equipe, conforme previsto no regulamento da competição, garantindo a classificação da Associação Unidos Futsal.



A entrada no Ginásio Perinão é gratuita, e a Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado convida a comunidade para prestigiar o encerramento da competição.