Noite especial de futsal em Canela define finalistas da Série Prata e abre a Supercopa Casa Blanca

A segunda-feira (4) promete ser uma das noites mais emocionantes do ano no Ginásio Carlinhos da Vila, em Canela. Três grandes jogos movimentam as quadras a partir das 20h, com duas semifinais decisivas da Série Prata e o pontapé inicial da aguardada Supercopa Casa Blanca de Futsal.

Abrindo a programação, às 20h, os confrontos entre MB Sports x Casa Blanca e Galera da Estevão x União Jovem Santa Marta definem não apenas os finalistas da Série Prata 2025, mas também as duas equipes que garantirão o acesso direto à elite do futsal canelense em 2025: a Série Ouro.

Logo após as semifinais, por volta de 21h30min, a bola segue rolando com o primeiro jogo da Supercopa Casa Blanca, que reúne algumas das principais potências do futsal da região. Em quadra, o duelo entre Bola 8, atual vice-campeão de Canela, e Unidos Futsal, campeão de Gramado, promete muita rivalidade regional e alto nível técnico.

A noite de futsal terá transmissão ao vivo, com qualidade profissional, pelo Portal da Folha TV no YouTube. A equipe conta com a narração de Fio Locutor (@fio_locutor), comentários de Francisco Rocha (@rochachiquito), imagens e técnica de Sérgio Rocha (@sergioguirocha) e direção jornalística de Francisco Rocha.

A transmissão desta supersegunda conta com o apoio de Círculo Saúde, Teksul, ABO/AdylNet, Minha Cor Tintas e Prefeitura de Canela, que ajudam a viabilizar mais uma jornada esportiva histórica para o município e a região.



