Oktoberfest Gramado divulga maratona musical com mais de 25 Bandas de Baile e Shows Nacionais

Evento acontece de 25 de setembro a 05 de outubro e foca na tradição das bandas que animam o público, além de contar com edição extra da Festa da Colônia e dias de acesso gratuito.

A Oktoberfest Gramado revelou a programação completa para sua edição 2025, prometendo uma verdadeira maratona de música e dança de 25 de setembro a 05 de outubro. Com foco na tradição que anima o público, o evento contará com mais de 25 bandas de baile e típicas alemãs, como Rainha Musical, Banda Cavalinho, Corpo e Alma e Orquestra La Montanara. A celebração no Expogramado será coroada ainda por shows de grandes estrelas do cenário nacional, incluindo Alexandre Pires, Maiara & Maraísa e Clayton & Romario.

Neste ano, o evento ganha um atrativo especial: acontecerá simultaneamente a uma edição extra da Festa da Colônia, enriquecendo a experiência dos visitantes com o melhor da cultura e gastronomia local. A programação musical foi cuidadosamente distribuída por três palcos, garantindo entretenimento para todos os gostos e idades.

A organização destaca a política de acesso facilitado em dias específicos. A Festa da Colônia terá acesso gratuito durante todo o período do evento, incluindo os shows de segundas, terças e quartas. Nas quintas-feiras, o público terá acesso livre aos pavilhões da Oktoberfest (dentro do ExpoGramado) a partir das 16 horas, uma oportunidade imperdível para vivenciar a festa. Para os shows nacionais e principais atrações de sextas, sábados e domingos (com acesso a partir das 16h), os ingressos já estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

A Oktoberfest Gramado 2025 é uma realização do Grupo Austral, Delta Entretenimento, ATours e Ugioni Shows.

PROGRAMAÇÃO OKTOBER GRAMADO 2025

25/09 (Quinta-feira)

17h – Recepção Banda Amigos do Caneco (Palco 2)

– Recepção Banda Amigos do Caneco (Palco 2) 19h – Cerimônia de Abertura (Palco 1)

– Cerimônia de Abertura (Palco 1) 20h – Banda Piriquito (Palco 1)

– Banda Piriquito (Palco 1) 23h – Rainha Musical (Palco 1)

26/09 (Sexta-feira)

12h – Bandinha Típica América (Palco Festa da Colônia)

– Bandinha Típica América (Palco Festa da Colônia) 19h – Banda The Willers (Palco 2)

– Banda The Willers (Palco 2) 21h – Banda Monte Carlo (Palco 1)

– Banda Monte Carlo (Palco 1) 00h – Alexandre Pires (Palco 1)

– (Palco 1) 02h – Kaiser Musik (Palco 1)

27/09 (Sábado)

12h – Vozes Coro de Gramado (Festa da Colônia)

– Vozes Coro de Gramado (Festa da Colônia) 14h – Banda Típica Macega Show (Festa da Colônia)

– Banda Típica Macega Show (Festa da Colônia) 16h – Banda Saxônia (Palco 2)

– Banda Saxônia (Palco 2) 18h – Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2)

– Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2) 20h – Banda Santa Cruz (Palco 2)

– Banda Santa Cruz (Palco 2) 22h – Danilo e Davi (Palco 1)

– (Palco 1) 00h – Kaiser Musik (Palco 1)

– Kaiser Musik (Palco 1) 01h – Clayton e Romario (Palco 1)

28/09 (Domingo)

12h – Cassyano & Edimar (Festa da Colônia)

– Cassyano & Edimar (Festa da Colônia) 14h – Kaiser Musik (Palco 2)

– Kaiser Musik (Palco 2) 16h – Banda Musical Quantum (Palco 2)

– Banda Musical Quantum (Palco 2) 18h – Banda Exemplo (Palco 2)

– Banda Exemplo (Palco 2) 21h – Banda Choppão (Palco 2)

29/09 (Segunda-feira)

Banda Show Brasil (Palco Festa da Colônia)

30/09 (Terça-feira)

Banda Bom de Baile (Palco Festa da Colônia)

01/10 (Quarta-feira)

Banda Nina (Palco Festa da Colônia)

02/10 (Quinta-feira)

18h – Musical Encanto (Palco 2)

– Musical Encanto (Palco 2) 20h – Banda Pandora (Palco 1)

– Banda Pandora (Palco 1) 23h – Orquestra La Montanara (Palco 1)

03/10 (Sexta-feira) – BAILE OFICIAL OKTOBERFEST

17h – Felipe Moschem e Grupo Dele Fandango (Palco 2)

– Felipe Moschem e Grupo Dele Fandango (Palco 2) 19h – Banda Real (Palco 2)

– Banda Real (Palco 2) 21h – Banda Cavalinho (Palco 1)

– Banda Cavalinho (Palco 1) 23h – Corpo e Alma (Palco 1)

04/10 (Sábado)

16h – Banda Novo Brilho (Palco 2)

– Banda Novo Brilho (Palco 2) 19h – Banda Kamarilia (Palco 2)

– Banda Kamarilia (Palco 2) 22h – Breno e Caio Cesar (Palco 1)

– (Palco 1) 00h – Maiara e Maraísa (Palco 1)

05/10 (Domingo)

12h – Banda Saxônia (Festa da Colônia)

– Banda Saxônia (Festa da Colônia) 15h – Grupo de Danças Internacional (Palco 2)

– Grupo de Danças Internacional (Palco 2) 17h – Banda Munich (Palco 2)

– Banda Munich (Palco 2) 20h – Banda 0800 (Palco 2)

