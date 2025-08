Prefeito Gilberto oficializa repasse de R$3 milhões para o Hospital de Canela em cerimônia no Palácio Piratini

Foi a primeira vez que Canela foi contemplada no programa Avançar Saúde do Estado

Muito em breve o Hospital de Caridade de Canela (HCC) contará com uma nova estrutura para atender gestantes em trabalho de parto. A estrutura será construída com recursos do programa Avançar na Saúde, do Governo do Estado, que contemplou com R$3 milhões o projeto encaminhado pelo prefeito Gilberto Cezar para construção de um Centro de Parto Normal. O convênio que garante o repasse do valor foi assinado nesta segunda-feira, 4 de agosto, pelo chefe do Executivo canelense e o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini.

Conforme relata o prefeito Gilberto Cezar, o projeto da Sala de Parto Normal foi inscrito no Avançar na Saúde no início da atual administração e o HCC ser contemplado é a demonstração de que com organização é possível obter resultados importantes para nossa cidade. “É inédito, é a primeira vez em muitos anos que Canela é contemplada com um valor tão vultoso para o nosso hospital, através de um projeto que nós fizemos nesse governo. Então, este é o resultado do trabalho sério que está sendo feito há pouco mais de sete meses de governo”, destaca.

O prefeito também aponta que, em 2025, a Prefeitura fará o maior investimento já feito em saúde dos últimos 20 anos em Canela. “Com a colaboração dos demais entes federativos, será possível investir mais na saúde da nossa população. Vamos continuar trabalhando para melhorar o atendimento aos nossos munícipes e aos visitantes que procuram a rede pública de saúde da cidade”, garante Gilberto Cezar.

O projeto inscrito no programa do Governo do Estado, preparado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a equipe do hospital, envolve a construção de três salas para uso durante o trabalho de parto. De acordo com o interventor do HCC, Emanuel Messias do Nascimento, as salas terão inclusive banheiras que podem ajudar no relaxamento e analgesia das gestantes e também para partos na água. “A previsão é de que as obras iniciem até novembro”, confirma o secretário adjunto de Saúde de Canela.

Avançar na Saúde

O Avançar na Saúde foi lançado pelo Governo Gaúcho em 2021 e contemplou 72 projetos nesta edição, para melhorias nas estruturas hospitalares dos municípios. Mais de R$952 milhões já foram destinados para a qualificação da saúde pública no Rio Grande do Sul, sendo esses R$3 milhões destinados pela primeira vez para Canela.