Secretaria de Turismo e Cultura participará do 2º Encontro da Memória de Canela

Titular Kenia Jaeger e adjunto Athos Cunha confirmaram presenças

A secretária de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger e o secretário adjunto, Athos Cunha, estarão presentes no 2º Encontro da Memória de Canela, a se realizar de 13 a 15 deste mês. A confirmação foi feita nesta segunda-feira, dia 4, durante audiência, em que ambos receberam comitiva liderada pelo presidente Paulo Drechsler, do Memorial Canela, promotor do evento. Temas ligado à história e ao patrimônio cultural do município foram abordados na reunião.

O 2º Encontro ocorrerá sempre a partir das 18h30, no Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela. O prefeito Gilberto Cezar, o vice Gilberto Tegner e representantes da área cultural do Estado e da União participarão da abertura. Nos três dias, ocorrerão palestras, painéis, mostras e autógrafos de livros e shows artístico-culturais de talentos locais.

Nesta terça-feira, dia 5, Drechsler e comitiva visitarão o presidente da Câmara Municipal de Canela, vereador Luiz Felipe Caputo Taulois, a quem igualmente encaminharão o convite para se fazer presente na abertura.

Na semana passada, o Memorial foi recebido pelo diretor do Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul, Gilberto Hummes, que também anunciou presença no 2º Encontro, além de informar que estenderia o convite aos docentes interessados e relacionados aos temas da história e da preservação.

Sobre o Memorial Canela

A Associação de Desenvolvimento e Preservação da Memória e Cultura de Canela, conhecida como “Memorial Canela”, é uma sociedade civil independente e sem fins lucrativos, criada em 2022, voltada para a valorização da cultura local. Fundada por pessoas interessadas na história e na preservação do patrimônio, é uma organização mantida por seu quadro de associados e doações de empresas e instituições.

