Terroir Serrano do Olivas de Gramado recebe distinção  do Governo do Estado do RS

O azeite de oliva extravirgem Terroir Serrano, produzido pelo Olivas de Gramado, foi reconhecido com o Selo Produtos Premium Origem e Qualidade RS, da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT). Nesta edição, 28 azeites de oliva extravirgem de 14 marcas do Rio Grande do Sul foram considerados aptos a receber a certificação, que reconhece a excelência e a autenticidade da produção local.

A ação é fruto de uma parceria entre a SICT e o Instituto Brasileiro de Olivicultura (IBRAOLIVA), e busca reconhecer os produtos que atendam critérios rigorosos de produção e qualidade, desde a colheita até a extração do azeite. O cumprimento integral desses requisitos garante ao Olivas de Gramado a utilização do Selo Premium nos rótulos do Terroir Serrano, uma distinção de qualidade superior, importante para orientar os consumidores sobre a excelência do produto.

Os principais critérios utilizados para a escolha das marcas do Selo Premium foram as análises químicas do azeite – feita em laboratório credenciado ao Conselho Oleícola Internacional (COI) – e análise sensorial, realizada por 19 renomados sommeliers painelistas de azeites de oliva. Esta é mais um importante conquista para a marca gramadense, que recentemente recebeu medalha de ouro no TerraOlivo 2025, em Israel, e medalha de prata no EVO IOOC Itália, na Calábria.

QUALIDADE SUPERIOR

“O Selo Premium da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS é muito importante, pois certifica a qualidade superior do Terroir Serrano, e dá ao consumidor a certeza de estar adquirindo um produto puro, riquíssimo em antioxidantes naturais, que previne os mais diversos tipos de doenças, levando muita saudabilidade, sabores e aromas únicos aos apreciadores de azeite de oliva extravirgem”, destaca o sócio e mestre-lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci.

A cerimônia oficial de entrega dos certificados será no dia 1º de setembro, durante a Expointer, em Esteio. Segundo o secretário-adjunto da SICT, Mário Augusto Gonçalves, o evento tem como objetivo não apenas homenagear os produtores certificados, mas também ampliar a divulgação das marcas reconhecidas, fortalecendo o setor e incentivar o consumo de produtos gaúchos de alta qualidade.

O Terroir Serrano safra 2025 está disponível na loja oficial do Olivas de Gramado, junto da Azeiteria do parque, e também online em olivasdegramado.com.br/loja.



Crédito fotográfico: Olivas de Gramado/Divulgação