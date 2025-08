Troféu Profissionais do Ano passará a se chamar Telmo Soares

Homenagem marca o Destaque Folha 2025 e emociona o público presente

A noite do Destaque Folha 2025, realizada no dia 16 de julho na Churrascaria Garfo & Bombacha, foi marcada por muitas celebrações e momentos de reconhecimento. Mas um anúncio, feito logo na abertura do evento pelo diretor da Folha de Canela, jornalista Francisco Rocha, trouxe uma emoção especial ao público: a partir deste ano, o troféu do evento Profissionais do Ano passará a se chamar Troféu Telmo Soares.

A decisão foi tomada como uma forma de homenagear uma figura essencial na trajetória da Folha de Canela. Telmo Soares, que nos deixou em 2025, foi colunista, amigo e incentivador incansável do jornal desde seus primeiros anos. Casado com Noeli Stopassola Soares, que também integrou a equipe da Folha como colunista, colaboradora e diretora comercial, Telmo esteve ao lado da empresa nos momentos mais difíceis, ajudando a mantê-la viva com seu entusiasmo, ideias e apoio incondicional.

“Telmo era mais do que um colaborador. Era um amigo, uma presença constante, alguém que acreditava no nosso trabalho e sonhava junto com a gente. Foi ele, inclusive, quem pensou no primeiro Destaque Folha. Nada mais justo que eternizar esse legado com o Troféu Profissionais do Ano levando o seu nome”, destacou Francisco Rocha durante o anúncio.

A homenagem foi recebida com comoção e aplausos espontâneos do público. Noeli, presente ao evento, acompanhou emocionada o momento que eterniza o nome do esposo em um dos eventos mais simbólicos da Folha.

Desde a sua criação, em 2016, o Profissionais do Ano carrega o espírito de homenagear aqueles que fazem a diferença em suas áreas de atuação — médicos, professores, técnicos, artesãos, operários, artistas, servidores públicos, entre tantos outros que, com talento e dedicação, ajudam a construir a Canela que conhecemos. Até então, o troféu levava o nome do médico Dr. Adir Pedro Dalla Porta, reconhecido por sua atuação comunitária e falecido vítima de um câncer. Em 2025, com o ciclo de novos caminhos da Folha de Canela, o evento segue com a mesma essência, mas agora levando consigo o nome de Telmo Soares, símbolo de coragem, alegria, fidelidade e amor à comunicação e à Canela.

O Troféu Telmo Soares – Profissionais do Ano será entregue ainda neste segundo semestre, em cerimônia já tradicional que reúne os destaques profissionais de Canela escolhidos também por consulta popular.

Os formulários do Profissionais do Ano vão ao ar ainda no final do mês de agosto e o caderno especial com a cobertura do Destaque Folha 2025 circula no fim desta semana.

Fotos: Dinarci Borges/FlashTop