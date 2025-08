Abertura da Super Copa Casa Blanca começa com partida empatada entre times de Canela e de Gramado

Começou nesta segunda-feira, 4 de agosto, em Canela, a Super Copa Casa Blanca, que reunirá até o início de setembro a elite do futsal da Encosta e da Serra Gaúcha. As equipes Bola 8 (vice-campeã de Canela) e Unidos Futsal (campeã de Gramado) entraram em quadra na partida de abertura da primeira rodada da competição, resultando em empate.

Os próximos confrontos acontecem nesta sexta-feira, dia 8, no Ginásio Carlinhos da Vila, quando se enfrentam os times Âncora (campeã de Canela) x Hawaii Futsal (vice-campeã de Gramado) e Padilha Futsal (vice-campeã de São Chico) x Boleiros (campeã de Cambará do Sul). Os jogos iniciam às 20 horas. E, ainda, fechando a primeira rodada, no dia 13, às 21h30, jogam as equipes Chinelinho (campeã de Três Coroas) e Nem Sei F. C. (campeã São Chico).

A Super Copa Casa Blanca é organizada pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela (DMEL). Mais informações em www.copafacil.com/2025casablanca.