COSEMS-RS discute, em Gramado, caminhos para reconstrução da saúde pública no pós-enchente

Com o tema “SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói: Novos Caminhos para um Rio Grande que Refloresce!” O evento espera reunir mais de 2 mil gestores e profissionais de saúde, de 06 a 08 de agosto, na ExpoGramado

O maior encontro anual da saúde pública no Rio Grande do Sul está prestes a começar. De 06 a 08 de agosto, o 34º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do RS (COSEMS/RS) será realizado na ExpoGramado, em Gramado, reunindo mais de 2 mil participantes entre gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e representantes de instituições. Com o tema “SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói: Novos Caminhos para um Rio Grande que Refloresce!”, o evento propõe um espaço de escuta, troca de experiências e fortalecimento das redes de atenção à saúde, especialmente após a maior tragédia climática da história do estado.

Mais do que uma programação técnica, o Congresso será um encontro simbólico e afetivo. A força dos territórios, a resiliência das gestões municipais e o protagonismo do Sistema Único de Saúde (SUS) serão homenageados e discutidos como pilares essenciais para a reconstrução da saúde pública nos municípios atingidos pelas enchentes de 2024. A programação inclui debates sobre reorganização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), estratégias de resposta às emergências climáticas, práticas centradas no cuidado humano, financiamento e inovações na gestão pública.

Segundo levantamento do COSEMS/RS, as enchentes atingiram 436 unidades de atenção primária à saúde, 129 serviços de média e alta complexidade e 32 sedes administrativas. Durante o evento, os municípios serão homenageados em reconhecimento à coragem e ao empenho no enfrentamento da maior crise climática da história do nosso estado.



CAMPANHA “12% PARA CUIDAR DE TI”

Durante o Congresso, será reforçada a campanha ‘12% para cuidar de ti’, que mobiliza a sociedade e os gestores públicos em defesa da destinação de, no mínimo, 12% da receita do Estado do RS ao SUS. A iniciativa busca garantir e ampliar a assistência à população gaúcha, ressaltando a importância do financiamento adequado da saúde pública, como previsto na Constituição.

O Presidente do COSEMS/RS, Régis Fonseca, destaca que esta edição do Congresso representa um marco de resistência, superação e compromisso com a saúde pública. “Depois de tudo o que vivemos no último ano, este encontro representa muito mais do que uma programação técnica: ele simboliza a força de um sistema que resistiu, de uma gestão que não parou, e de um povo que segue acreditando na saúde pública como direito de todos”, afirma. Segundo ele, os tempos ainda são de desafios. “Vivemos momentos muito difíceis. Muitos de nós enfrentaram perdas, desafios estruturais, sobrecarga nas equipes e decisões duras. Mas também vimos nascer, nesse período, uma rede ainda mais solidária, criativa e comprometida. O tema que escolhemos — SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói — é uma convocação. Para olharmos com coragem para o que precisa ser reconstruído, e com afeto para tudo que precisa ser cuidado. Que este Congresso seja, portanto, um tempo de escuta, de acolhimento e de construção coletiva.”, completa.

PRÊMIO FLOR DE LÓTUS

Com foco no cuidado, na reconstrução e na potência dos territórios, a Edição Especial do Prêmio Flor de Lótus trará ao 34º Congresso do COSEMS/RS uma série de relatos inspiradores e emocionantes. As apresentações, que ocorrem no dia 06, das 13h30min às 17h, na Sala Gerânio, compõem um painel de vivências reais que evidenciam o compromisso do SUS com a vida — mesmo em cenários extremos. De Alto Feliz a Santa Tereza, de Muçum a Porto Alegre, profissionais compartilharão experiências exitosas de apoio psicológico, vacinação em abrigos, gestão de crise, ações solidárias e cuidado em saúde mental. São histórias como a de Alto Feliz, que se tornou ponte humanitária no acolhimento aos desabrigados, e de Barra do Rio Azul, onde o cuidado psicológico enfrentou as águas e as emoções, além de projetos como o Recomeçar, em Igrejinha, e oficinas terapêuticas em Muçum e Sobradinho. Cada experiência revela a capacidade criativa, sensível e resiliente das equipes de saúde diante do maior desastre climático já enfrentado pelo estado. Uma homenagem viva à coragem de quem faz o SUS florescer mesmo entre os escombros.

A cerimônia de abertura será às 18h. O Congresso é direcionado a secretários(as) municipais de saúde, assessores, técnicos das equipes de gestão e profissionais das áreas técnicas e administrativas de saúde. A estimativa é de mais de 2.000 participantes, fortalecendo o intercâmbio de experiências e soluções que refletem o espírito de reconstrução e esperança.

Informações em https://www.cosemsrs.org.br/.