Empresários da Serra se reúnem para uma noite de conexões no Agregar Canela e Gramado

No próximo dia 8 de setembro, às 18h30, a região das Hortênsias será palco de mais uma edição do Agregar Canela e Gramado, um evento voltado para promover conexões, parcerias e fortalecer o ecossistema empresarial local. O encontro será realizado na icônica churrascaria Garfo e Bombacha, em Canela, cenário perfeito para uma noite de trocas significativas e networking de alto nível.

Um dos grandes destaques desta edição será um talkshow com o palestrante nacional Leonardo Borges, reconhecido por sua atuação nas áreas de liderança, inovação e empreendedorismo. Com uma abordagem envolvente e inspiradora, Leonardo promete provocar reflexões relevantes para empresários e profissionais que buscam evoluir e se destacar em um mercado cada vez mais dinâmico.

Mais do que um evento, o Agregar é um movimento de conexão. Criado para aproximar pessoas e fomentar oportunidades, ele proporciona um ambiente descontraído e estratégico onde ideias circulam, negócios nascem e relações se fortalecem.

O evento conta com o patrocínio master da Sicredi Pioneira, instituição financeira cooperativa comprometida com o desenvolvimento regional e com iniciativas que impulsionam o crescimento coletivo por meio do cooperativismo.

A expectativa é de uma noite vibrante, marcada por encontros genuínos, conteúdos relevantes e a ampliação da rede de negócios entre Canela, Gramado e toda a região.

Para garantir o seu ingresso com preço de Lote 1 entre em contato agora mesmo pelo watts (54) 99165 3995 ou pelo direct do Instagram @AlanoConsultorias.