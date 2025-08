MB Sports e União Jovem Santa Marta estão na final da Série Prata de Futsal de Canela

Na noite desta segunda-feira, 4 de agosto, aconteceu mais uma rodada da semifinal da Série Prata do Campeonato Municipal de Futsal de Canela (2ª Divisão). As equipes MB Sports e Casa Blanca, e União Jovem Santa Marta e Galera da Estevão, se enfrentaram em partidas realizadas no Ginásio Carlinhos da Vila. Com placares de 2 a 0 em favor da União Jovem e empate de 0 a 0 favorável para a MB Sports pelo saldo de pênaltis, as duas equipes conquistaram vaga para disputar a final.

A final da Série Prata será realizada nesta quinta-feira, 7, às 20h, no Carlinhos da Vila. O Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura é o promotor da competição. Mais informações sobre o campeonato podem ser conferidas em www.copafacil.com/2025pratacanela.