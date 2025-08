Operação Poste Limpo, no bairro São Lucas em Canela, é remarcada para dia 12 de agosto

Devido às condições climáticas e para garantir a segurança das equipes, a 6ª etapa da Operação Poste Limpo que aconteceria nesta terça-feira, dia 5, foi remarcada pela Prefeitura de Canela para o dia 12 de agosto. Desta vez, a ação chegará nos bairros, iniciando pelo São Lucas, na Rua Adalberto Wortmann.

Conforme o diretor de fiscalização, Márcio Sauer Dias, a via foi escolhida para a realização da limpeza por ser uma das ruas com maior quantidade de fios inativos em bairros residenciais da cidade. Assim como as etapas já realizadas, a ação acontecerá em parceria com a RGE e operadoras de internet da região.