Parque Terra Mágica Florybal lança campanha solidária com desconto nos ingressos

Doando 2kg de alimentos não perecíveis para entidades, visitantes recebem um cupom de desconto

O Parque Terra Mágica Florybal, localizado em Canela/RS, está promovendo a Campanha Solidária 2025 – Ingresso Solidário, uma iniciativa que alia diversão e solidariedade. Na quarta etapa da campanha, que ocorre de 15 de agosto a 25 de outubro (exceto no período de 10 a 12 de outubro), moradores de diversas cidades do Rio Grande do Sul terão a oportunidade de visitar o parque com desconto, contribuindo ao mesmo tempo com instituições beneficentes locais.

Para participar, basta doar 2kg de alimentos não perecíveis e pagar um valor reduzido de R$40 pelo ingresso. As doações devem ser entregues exclusivamente nas entidades participantes da campanha. A promoção é válida para qualquer dia da semana, inclusive finais de semana, com entrada permitida até às 15h.

É necessário apresentar RG/CNH e comprovante de residência (conta de água, luz, telefone fixo ou internet) da mesma cidade onde foi realizada a doação, ambos no mesmo nome. O benefício é exclusivo para moradores das cidades participantes.

Nesta quarta etapa, a campanha é destinada exclusivamente a moradores das seguintes cidades do Rio Grande do Sul: Igrejinha, Sapiranga, Três Coroas, Taquara, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Nova Hartz, Parobé, Bento Gonçalves, Santa Maria, São Francisco de Paula, Santo Antônio da Patrulha, Feliz, Campo Bom, Ivoti, Garibaldi, Nova Petrópolis e Osório.

Para o Lar da Velhice São Francisco de Assis, que participou da etapa anterior realizada pela campanha, a ação é de extrema importância. “A participação do Lar São Francisco de Assis nas ações solidárias da Florybal sempre é muito proveitosa, pois a busca da comunidade pelas atrações do Parque favorecem os idosos residentes do Lar, pois salientamos os tipos de alimentos que estamos precisando”, explica Rosa Eliana G. Ferreira, auxiliar administrativo da instituição.

As entidades contempladas nesta próxima etapa são APAE de Igrejinha, CASF Centro de Atendimento São Francisco de Sapiranga, Hospital Oswaldo Diesel de Três Coroas, ONG Vida Breve de Taquara, Lar do Idoso Nossa Senhora Aparecida de Cachoeirinha, Lar da Velhice de Caxias do Sul, Centro Portal da Luz de Caxias do Sul, Bombeiros Voluntários de Nova Hartz, Comunidade Mello de Nova Hartz, Lar Viva a Vida de Parobé, Abraçai de Bento Gonçalves, AAPECAN de Bento Gonçalves, Associação Beneficente Africana Oxum e Bará de Santa Maria, Comunidade Terapêutica Nova Vida de Santo Antônio da Patrulha, APAE de São Francisco de Paula, APAE de Feliz, Projeto Capelão de Campo Bom, APAE de Ivoti, APAE de Garibaldi, Hospital de Nova Petrópolis e ONG Catavento de Osório.

Como funciona:

Doe 2kg de alimentos e receba um cupom;

Apresente o cupom na bilheteria junto ao pagamento de R$40 para adquirir o ingresso;

É necessário apresentar RG/CNH e comprovante de residência (conta de água, luz, telefone fixo ou internet) da mesma cidade onde foi realizada a doação, ambos no mesmo nome;

Cada cupom equivale a um ingresso, que pode ser utilizado por adultos ou crianças a partir de quatro anos;

O uso do Ingresso Solidário é limitado a até cinco pessoas da mesma família por dia;

Promoção não válida para excursões e grupos.

Mais informações sobre a ação estão disponíveis no site do parque.



Sobre o Parque Terra Mágica Florybal – Com 13 anos de história, o Parque Terra Mágica Florybal fica localizado em Canela, na Serra Gaúcha. São mais de 40 atrações, entre cenários, personagens e brinquedos pensados para diversão de toda a família.