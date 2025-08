Programa Terra Forte é apresentado aos agricultores de Canela

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras, realizou duas reuniões para orientar os agricultores sobre o programa Operação Terra Forte, do Governo do RS. Os encontros aconteceram nos dias 30 e 31 de julho, nas localidades do Morro Calçado e Linha São Paulo.

O Terra Forte tem como foco a recuperação das unidades de produção familiar com a centralidade no solo, por meio de linhas tecnológicas trabalhadas com práticas conservacionistas e tecnologias sustentáveis, e melhoria das condições ambientais. E tem como público-alvo os agricultores familiares – com previsão de liberação de até R$ 30 mil em recursos para as famílias que se enquadrarem no programa.

Durante as reuniões, os agricultores foram informados sobre algumas das exigências para aderir ao programa. Entre elas, estarem inscritos no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), e ter a comprovação de pelo menos 50% da renda familiar oriunda da Agricultura. Ou possuir a Declaração de Pecuarista Familiar (DPF).

Outras questões como as ações que podem ser realizadas nas propriedades, respeitando as linhas tecnológicas do programa também foram apresentadas. Entre os procedimentos que podem ser realizados utilizando o recurso, estão o manejo conservacionista para recuperação e renovação de pastagens degradadas ou em sistemas irrigados, acesso a saneamento básico, manejo de resíduos animais e outras ações. “Nosso objetivo é sempre proporcionar mais recursos e ferramentas, para que a agricultura familiar se desenvolva cada vez mais no nosso município”, destaca Guilherme Lohmann, diretor do Departamento de Agricultura. A apresentação contou, ainda, com o apoio da Emater, através do técnico Alexandre Meneguzzo.

Texto e foto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela