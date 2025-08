Vereador Rodrigo Rodrigues articula retorno de oficinas e bailes para a terceira idade em Canela

O vereador Rodrigo Rodrigues realizou uma visita à Secretária de Assistência Social de Canela, Carmen Lúcia de Moraes, com o objetivo de fortalecer ações voltadas à terceira idade no município. Durante o encontro, Rodrigo atuou como interlocutor da comunidade idosa, reivindicando o retorno das oficinas e bailes promovidos pela Prefeitura — atividades que fazem falta para muitos idosos canelenses.

Segundo o vereador, a retomada dessas ações é essencial para garantir qualidade de vida, saúde física e mental, bem como o fortalecimento do convívio social na terceira idade: “Esses momentos proporcionam alegria, socialização, movimento e saúde. São mais que entretenimento: são cuidados e dignidade”, destacou Rodrigo.

A secretária Carmen recebeu a solicitação com atenção e reforçou a importância do diálogo com o Legislativo para aprimorar os serviços da pasta. Ela sinalizou que a equipe técnica está trabalhando com empenho para o retorno gradual das oficinas e dos tradicionais bailes, respeitando os critérios de segurança, estrutura, logística e exigências legais.

O vereador reafirmou seu compromisso com políticas públicas inclusivas, especialmente para os idosos: “É papel do poder público oferecer espaços de integração e bem-estar. A terceira idade merece atenção especial”, completou.