36ª Oktoberfest de Igrejinha terá programação cultural para todos os públicos

Com atrações diversificadas, maior festa comunitária do Brasil valoriza artistas locais, promove inclusão e estreia espaço para prática do idioma alemão

Um legado de amor e tradição se constrói com respeito à diversidade cultural. É essa a proposta da 36ª Oktoberfest de Igrejinha, que coloca em prática, entre os dias 17 e 26 de outubro, uma ampla programação voltada à cultura, à música e às diferentes expressões da comunidade. Nesta edição, a festa preparou uma série de ações que visam valorizar as tradições da região, dando visibilidade a artistas locais e garantindo atrações para todos os gostos e estilos.

De shows nacionais a grupos tradicionalistas, a Oktoberfest de Igrejinha preserva suas raízes germânicas, mas também abraça as múltiplas manifestações culturais presentes no Vale do Paranhana. A programação contempla apresentações de dança e música, espaços temáticos, gastronomia típica, atividades recreativas e ações de inclusão, reafirmando o caráter comunitário da festa.

De acordo com a diretora da Comissão de Cultura da Associação de Amigos da Oktoberfest (AMIFEST), Liége Brusius, a ideia é celebrar legados. “Somos o resultado de muitas mãos que trabalharam arduamente para chegarmos até aqui. Queremos preservar o espírito comunitário, o desejo de ajudar, de se voluntariar, de respeitar e valorizar as manifestações culturais de quem nos antecedeu”, destaca.

Para isso, o evento reúne atrações como danças e músicas germânicas, bandinhas típicas, apresentações de grupos regionais, jogos, além de iniciativas como o Oktober Tchê, o Oktober Dança e o tradicional torneio de canastra. Também integram a agenda dias dedicados a públicos específicos, como o Kindertag, o Seniorentag e o Besonderertag, voltados a crianças, idosos e pessoas com deficiência.

“Olhamos para o futuro e encaramos o novo sem esquecer que somos uma festa que preserva a cultura germânica. E fazemos isso com satisfação e orgulho. É esse legado de amor e tradição que sustenta nosso modelo de festa: comunitária, feita por voluntários e com retorno para a própria comunidade. Foi assim no começo, é assim hoje e torcemos para que siga assim no futuro”, complementa Brusius.

O Parque da Oktoberfest também contribui para uma experiência cultural imersiva. Entre os destaques, estão espaços como a Oktoberbaum, a Igreja, o Memorial e a Vila Germânica, que, com decoração típica, prometem encantar os visitantes. A Oktoberbaum, monumento que simboliza o esforço coletivo da comunidade, ganha pintura e nova identificação nesta edição. A Igreja, por sua vez, trará um recorte especial sobre a história do nome da cidade, enquanto o Memorial apresentará a exposição “Legados das Cortes”.

A programação se soma aos shows nacionais, que movimentam os seis palcos da festa com mais de 70 atrações e 120 apresentações. Nesta edição, nomes como Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós contemplam diversos públicos.

36ª edição será marcada pela diversidade cultural

Além das atividades que homenageiam a cultura germânica, a festa também dá espaço a outras manifestações que compõem a cena artística da região. A programação inclui apresentações dos grupos ucraniano Solovey e japonês Shinsei, CTGs gaúchos e associações culturais, como a Kirchleinburg e a Orquestra de Três Coroas. “Nossa festa se consolidou como a maior da região, uma das maiores do Rio Grande do Sul e a maior festa comunitária do Brasil. Isso nos transforma em vitrine para muitas manifestações culturais. Valorizamos a cultura local, do passado e do presente, e nada mais justo do que abrir espaço para os artistas da nossa região”, afirma Brusius.

Por conta disso, iniciativas como o Oktober Tchê, o Oktober Dança e o torneio de canastra reforçam a proposta de integrar a comunidade. Academias de dança, grupos de patinação, invernadas e praticantes de jogos tradicionais também fazem parte da programação, celebrando o encontro de grupos que se reúnem o ano inteiro para viver a cultura local.

Jogos Germânicos ganham proposta itinerante

Em 2025, os Jogos Germânicos ganham um novo formato: agora, eles passam a ser itinerantes, ocupando diferentes espaços do parque. Direcionados ao público visitante e também a estudantes da região, a programação é inspirada nas tarefas do cotidiano e nas festas dos primeiros colonizadores alemães.

Créditos: Cleiton Miguel

A diretora da Comissão de Cultura explica que a ideia é ir ao encontro do público. “Queremos tornar essa recreação mais acessível e dar ainda mais visibilidade a essa tradição. Aquele intervalo entre bandas será usado para promover os jogos na Lona, no Kerb e no Pavilhão 2”, conta Brusius.

Dias temáticos buscam promover inclusão

Kindertag, Seniorentag e Besonderertag são dias especiais dentro da programação da Oktoberfest de Igrejinha. O Besonderertag é voltado às pessoas com deficiência e APAEs e será realizado na terça-feira (21/10). Já o Kindertag é destinado às crianças e acontecerá na quarta-feira (22/10), enquanto o Seniorentag, dedicado à terceira idade, na quinta-feira (23/10).

Segundo Liége, a ideia é proporcionar vivências para estas pessoas dentro da festa. “Nosso objetivo é atender a todos com qualidade, acessibilidade e respeito. A cada ano, avaliamos o que funcionou, o que pode melhorar e, principalmente, como podemos evoluir enquanto festa para atender as expectativas desse público, que só cresce. Isso nos mostra que estamos no caminho certo”, ressalta.

Créditos: Diogo Soares

Stammtisch estreia com foco no idioma alemão

Entre as novidades desta edição está a estreia do Stammtisch, um espaço dedicado à prática do idioma alemão e do dialeto Hunsrück. A proposta é proporcionar uma vivência cultural que combine idioma, música, gastronomia e confraternização, reunindo falantes em torno de uma grande mesa, assim como já acontece em outros países.

Créditos: Cleiton Miguel

Programação completa está disponível no site

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha acontece de 17 a 26 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. Para saber mais e conferir todos os detalhes da festa, acesse: www.oktoberfest.org.br.

SERVIÇO

Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 17 a 26 de outubro de 2025

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.

1º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 36,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 25,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 36,00

2º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 47,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 34,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 47,00

3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Bibi, Tacosola, Tintas Killing e Voltec

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais