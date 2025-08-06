36ª Oktoberfest de Igrejinha terá programação cultural para todos os públicos

Com atrações diversificadas, maior festa comunitária do Brasil valoriza artistas locais, promove inclusão e estreia espaço para prática do idioma alemão
Um legado de amor e tradição se constrói com respeito à diversidade cultural. É essa a proposta da 36ª Oktoberfest de Igrejinha, que coloca em prática, entre os dias 17 e 26 de outubro, uma ampla programação voltada à cultura, à música e às diferentes expressões da comunidade. Nesta edição, a festa preparou uma série de ações que visam valorizar as tradições da região, dando visibilidade a artistas locais e garantindo atrações para todos os gostos e estilos.
De shows nacionais a grupos tradicionalistas, a Oktoberfest de Igrejinha preserva suas raízes germânicas, mas também abraça as múltiplas manifestações culturais presentes no Vale do Paranhana. A programação contempla apresentações de dança e música, espaços temáticos, gastronomia típica, atividades recreativas e ações de inclusão, reafirmando o caráter comunitário da festa.
De acordo com a diretora da Comissão de Cultura da Associação de Amigos da Oktoberfest (AMIFEST), Liége Brusius, a ideia é celebrar legados. “Somos o resultado de muitas mãos que trabalharam arduamente para chegarmos até aqui. Queremos preservar o espírito comunitário, o desejo de ajudar, de se voluntariar, de respeitar e valorizar as manifestações culturais de quem nos antecedeu”, destaca.
Para isso, o evento reúne atrações como danças e músicas germânicas, bandinhas típicas, apresentações de grupos regionais, jogos, além de iniciativas como o Oktober Tchê, o Oktober Dança e o tradicional torneio de canastra. Também integram a agenda dias dedicados a públicos específicos, como o Kindertag, o Seniorentag e o Besonderertag, voltados a crianças, idosos e pessoas com deficiência.
“Olhamos para o futuro e encaramos o novo sem esquecer que somos uma festa que preserva a cultura germânica. E fazemos isso com satisfação e orgulho. É esse legado de amor e tradição que sustenta nosso modelo de festa: comunitária, feita por voluntários e com retorno para a própria comunidade. Foi assim no começo, é assim hoje e torcemos para que siga assim no futuro”, complementa Brusius.
O Parque da Oktoberfest também contribui para uma experiência cultural imersiva. Entre os destaques, estão espaços como a Oktoberbaum, a Igreja, o Memorial e a Vila Germânica, que, com decoração típica, prometem encantar os visitantes. A Oktoberbaum, monumento que simboliza o esforço coletivo da comunidade, ganha pintura e nova identificação nesta edição. A Igreja, por sua vez, trará um recorte especial sobre a história do nome da cidade, enquanto o Memorial apresentará a exposição “Legados das Cortes”.
A programação se soma aos shows nacionais, que movimentam os seis palcos da festa com mais de 70 atrações e 120 apresentações. Nesta edição, nomes como Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós contemplam diversos públicos.
36ª edição será marcada pela diversidade cultural
Além das atividades que homenageiam a cultura germânica, a festa também dá espaço a outras manifestações que compõem a cena artística da região. A programação inclui apresentações dos grupos ucraniano Solovey e japonês Shinsei, CTGs gaúchos e associações culturais, como a Kirchleinburg e a Orquestra de Três Coroas. “Nossa festa se consolidou como a maior da região, uma das maiores do Rio Grande do Sul e a maior festa comunitária do Brasil. Isso nos transforma em vitrine para muitas manifestações culturais. Valorizamos a cultura local, do passado e do presente, e nada mais justo do que abrir espaço para os artistas da nossa região”, afirma Brusius.
Por conta disso, iniciativas como o Oktober Tchê, o Oktober Dança e o torneio de canastra reforçam a proposta de integrar a comunidade. Academias de dança, grupos de patinação, invernadas e praticantes de jogos tradicionais também fazem parte da programação, celebrando o encontro de grupos que se reúnem o ano inteiro para viver a cultura local.
Jogos Germânicos ganham proposta itinerante
Em 2025, os Jogos Germânicos ganham um novo formato: agora, eles passam a ser itinerantes, ocupando diferentes espaços do parque. Direcionados ao público visitante e também a estudantes da região, a programação é inspirada nas tarefas do cotidiano e nas festas dos primeiros colonizadores alemães.
A diretora da Comissão de Cultura explica que a ideia é ir ao encontro do público. “Queremos tornar essa recreação mais acessível e dar ainda mais visibilidade a essa tradição. Aquele intervalo entre bandas será usado para promover os jogos na Lona, no Kerb e no Pavilhão 2”, conta Brusius.
Dias temáticos buscam promover inclusão
Kindertag, Seniorentag e Besonderertag são dias especiais dentro da programação da Oktoberfest de Igrejinha. O Besonderertag é voltado às pessoas com deficiência e APAEs e será realizado na terça-feira (21/10). Já o Kindertag é destinado às crianças e acontecerá na quarta-feira (22/10), enquanto o Seniorentag, dedicado à terceira idade, na quinta-feira (23/10).
Segundo Liége, a ideia é proporcionar vivências para estas pessoas dentro da festa. “Nosso objetivo é atender a todos com qualidade, acessibilidade e respeito. A cada ano, avaliamos o que funcionou, o que pode melhorar e, principalmente, como podemos evoluir enquanto festa para atender as expectativas desse público, que só cresce. Isso nos mostra que estamos no caminho certo”, ressalta.
Stammtisch estreia com foco no idioma alemão
Entre as novidades desta edição está a estreia do Stammtisch, um espaço dedicado à prática do idioma alemão e do dialeto Hunsrück. A proposta é proporcionar uma vivência cultural que combine idioma, música, gastronomia e confraternização, reunindo falantes em torno de uma grande mesa, assim como já acontece em outros países.
Programação completa está disponível no site
A 36ª Oktoberfest de Igrejinha acontece de 17 a 26 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. Para saber mais e conferir todos os detalhes da festa, acesse: www.oktoberfest.org.br.
SERVIÇO
Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha
Data: 17 a 26 de outubro de 2025
Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)
Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.
1º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 36,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 25,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 36,00
2º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 47,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 34,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 47,00
3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00
Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Bibi, Tacosola, Tintas Killing e Voltec
Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha
Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais