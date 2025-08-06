Base do tráfico é desmantelada no São Lucas em grande operação da Polícia Civil

Residência servia como centro de distribuição de drogas para Canela e região; dois homens foram presos em flagrante com mais de 400 porções de cocaína e veículo usado na entrega.

A Polícia Civil de Canela realizou, na tarde desta quarta-feira (06), importante operação policial em que foi aprendida grande quantidade de drogas. Dois suspeitos foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informa que se trata de mais uma grande apreensão de drogas realizada pela equipe.

Ainda de acordo com Medeiros, o local, uma residência no Bairro São Lucas, era utilizado pelo grupo criminoso como base de ocultação e distribuição de grande parte da droga vendida na cidade de Canela e região.

A autoridade policial disse, ainda, que foram apreendidas cerca de 402 porções de cocaína embaladas, e outras 85 porções de maconha, também embaladas. Ao todo, a droga, se vendida, renderia ao grupo criminoso investigado cerca de vinte mil reais.

Na ação, ainda foi apreendido um veículo utilizado para a distribuição da droga entre os pontos de venda em Canela.

Os dois indivíduos presos em flagrante registram antecedentes policiais e foram encaminhados ao presídio Estadual de Canela.