Cidica Talks de agosto trata sobre a forma como as empresas lidam com o bem-estar no ambiente de trabalho

Uma nova edição do Cidica Talks acontece no dia 19 de agosto, terça-feira, das 8h às 10h30, na sede do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela. Na edição deste mês, os painelistas vão propor uma discussão sobre as mudanças no ambiente organizacional e como as empresas estão lidando com o bem-estar dos profissionais nos espaços de trabalho. O evento terá o tema “O Futuro é Humano: Inovação e Tendências em Saúde Mental no Trabalho” e contará com a participação de especialistas do Sesi-RS.

Os painelistas do Cidica Talks serão o cientista comportamental Gabriel Freitas, e o coordenador de Inovação, Fernando da Rosa. O encontro terá mediação da gerente de Operações do Sesi na Encosta da Serra, Viviane Paloschi.

A participação no evento é gratuita. Interessados podem se inscrever neste link. O Cidica fica localizado na rua São Francisco, 199, bairro Boeira.

Programação completa

8h – Recepção com coffee break

8h25 – Abertura oficial – Apresentação institucional do SESI-RS com Viviane Paloschi

8h30 – Painel 1 – Gabriel Freitas

Tema: Tomada de decisão, comportamento e saúde: o que nos move (ou nos adoece)

Abordagem sobre os impactos das decisões individuais, estilo de vida e cultura na saúde mental e nas doenças crônicas, com base na ciência comportamental.

9h – Painel 2 – Fernando Rosa

Tema: Reflexões para um mundo em mudança: tendências em saúde mental no trabalho

Apresentação dos principais resultados do mapeamento de mais de 80 tendências que já impactam (e ainda impactarão) o mundo do trabalho, a saúde e o bem-estar nas organizações.

10h – Momento de mediação e diálogo

Perguntas e respostas com a mediação de Viviane Paloschi

Espaço aberto para interação com os painelistas e troca de experiências com o público presente.

10h30 – Encerramento