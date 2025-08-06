O GRANDE PERIGO

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Ao ler Mateus 26:36-46, você perceberá no verso 38 a luta interior de Jesus por saber o sofrimento que sua carne teria de passar para liberar o Espírito Santo. A força invisível do ego faz com que nos amemos mais do que a Deus e aos outros, faz-nos temer a perda da posição social e do prestígio humano.

Note que Jesus estava em grande conflito interior e pediu aos discípulos que vigiassem e perseverassem em oração com Ele, porque Ele sabia que após a morte viria a glória da ressurreição. E os discípulos dormiram! Eles escolheram descansar a resistir aos desejos, pensamentos e sentimentos naturais (leia em Tiago 4:7). Mesmo ouvindo e andando com Jesus, eles não O seguiram. Conhecer e obedecer a Palavra de Deus é o que nos santifica e nos torna espirituais. Devemos vigiar para não nos deixar dominar pelo ego, e sim pelo poder e autoridade de Cristo Jesus.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração Manejar bem a espada do Espírito

Em nome do Senhor Jesus Cristo lanço mão da Espada do Espírito, a Palavra de Deus. Abraço Sua mensagem da Palavra infalível da Verdade e de poder. Humildemente, peço que o Espírito Santo conduza me à verdadeira compreensão da mensagem da Palavra. Concede-me a disciplina e a dedicação para memorizar a Palavra e impregnar a minha mente com Sua verdade e poder.

Em nome do Senhor Jesus Cristo e mediante o ministério do Espírito Santo, concede-me a sabedoria de sempre aplicar a Palavra contra o inimigo. Que eu possa usar a Palavra para derrotar satanás e fazer progredir a causa de Cristo exatamente no campo que satanás reivindica.

Amém.