ODB assume a comunicação do Sofistic Hotel Gramado e do restaurante Alma Gastro e Bar

Agência amplia atuação no segmento de hospitalidade com nova conta de luxo na Serra Gaúcha

A ODB acaba de assumir a comunicação institucional e de relacionamento do Sofistic Hotel Gramado e do restaurante Alma Gastro e Bar, duas das mais recentes e sofisticadas operações, que serão inauguradas oficialmente nesta semana, em Gramado (RS). A agência será responsável pela assessoria de imprensa e pela condução estratégica de relacionamento com o mercado e imprensa especializada, com o objetivo de posicionar os empreendimentos como referências em hospitalidade e gastronomia de alto padrão.

Para o CEO da ODB, Tiago Costa, a chegada dessa nova conta reafirma a autoridade da agência no setor da hotelaria e turismo de luxo. “Essa conquista representa não apenas o reconhecimento do nosso trabalho, mas também reforça nosso compromisso com a excelência no segmento da hospitalidade. A ODB tem um histórico sólido nesse mercado, com passagens por grandes redes como Wyndham e Intercity, além de projetos com empreendimentos de luxo como o Castelo Saint Andrews. Atualmente, também temos a honra de atender o Hilton Canela, no Caracol”, destaca o executivo.

O Sofistic Hotel Gramado fica localizado na região central da cidade e chega com um conceito sofisticado, exclusivo e voltado à experiência premium. O restaurante Alma, localizado no térreo do hotel, tem operação aberta ao público, com assinatura do chef Cassiano Morais e uma proposta gastronômica autoral. A conta integra o portfólio da agência no núcleo especializado em turismo, gastronomia e lifestyle, com atendimento personalizado e foco em estratégias de visibilidade em âmbito regional e nacional.

Sobre a ODB Comunicação:

Especializada em comunicação corporativa e reputação, a ODB tem a frente uma equipe de profissionais há mais de 20 anos no mercado, entre jornalistas, estrategistas de comunicação, designers, e especialistas na área digital. Com escritórios em Porto Alegre, Gramado e Florianópolis, atende marcas como Sulcromo, CommandInvest, Tomazelli Engenharia, Biosys, Parksnet, Hector Studios, Roda Canela, Parque Mundo a Vapor, Parque Bondinhos Canela, Origem Coffee, Planta Serra Gaúcha, Double Tree by Hilton Caracol Canela, Grupo Dreams, Tour de France Gastronomie, Sofistic Hotel, Alma Gastro e Bar, entre outras.