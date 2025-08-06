Oktoberfest de Igrejinha confirma principais atrações musicais da 36ª edição

Programação cultural traz nomes como Zé Neto & Cristiano, Menos é Mais, Nenhum de Nós e Lauana Prado

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha divulgou a lista de atrações principais para a edição de 2025. A programação de shows acontece entre os dias 17 e 26 de outubro, no Parque da Oktoberfest, e reúne artistas de destaque no cenário nacional, com estilos que vão do sertanejo ao rock, passando pelo pagode e pop romântico.

A agenda de apresentações inicia no dia 17/10 com o show da cantora Lauana Prado. No dia seguinte, 18/10, é a vez da banda gaúcha Reação em Cadeia subir ao palco. Já no sábado, 19/10, a festa recebe a dupla Zé Neto & Cristiano, uma das mais populares do sertanejo atual.

Na semana seguinte, a programação retoma no dia 24/10 com a apresentação de Israel & Rodolffo. No sábado, 25/10, a banda Nenhum de Nós representa o rock nacional com sucessos que marcaram época. Encerrando a lista de shows principais, no domingo 26/10, o grupo de pagode Menos é Mais promete animar o público com repertório que mistura hits autorais e releituras.

Além da música, a Oktoberfest de Igrejinha segue com uma ampla programação cultural, desfiles típicos, gastronomia, atrações para toda a família e a tradicional celebração da cultura germânica que movimenta a região.

Fonte: Oktoberfest