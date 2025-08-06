Polícia Civil elucida mais um assassinato em Canela e prende suspeitos de executar inocente

Homem foi morto a tiros após ser confundido com rival de facção. Prisões mostram o avanço da repressão ao crime organizado, que em julho provocou execuções, incêndios e medo na cidade





A Polícia Civil de Canela realizou, nesta segunda-feira (05/08), a prisão de suspeitos de envolvimento no homicídio de Marcos Andre de Oliveira dos Santos. As prisões foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão preventiva deferidos pelo Poder Judiciário, após um trabalho investigativo rigoroso e técnico da Polícia Civil.

Marcos Andre de Oliveira dos Santos foi alvejado por múltiplos disparos de arma de fogo no dia 16 de julho de 2025, na Rua Gabriel de Souza, nº 636, no Bairro Canelinha, em Canela. A vítima, sem antecedentes criminais relevantes, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade de Canela, mas veio a óbito em decorrência dos ferimentos. Marcos Andre foi encontrado ferido logo após chegar do trabalho. Informações preliminares davam conta de que dois indivíduos até então não identificados, a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, teriam efetuado os disparos. No local do crime, foram apreendidos 13 (treze) estojos deflagrados, evidenciando a violência empregada na ação.

As investigações indicam que a vítima teria sido confundida com um traficante rival ao grupo, que possuía características físicas semelhantes à vítima.

Desde o ocorrido, a Polícia Civil de Canela passou a investigar os fatos para o esclarecimento integral do crime, que se insere em um cenário de disputa territorial entre grupos criminosos na cidade e na região, impulsionada por rivalidades vinculadas ao tráfico de drogas, incluindo três execuções somente neste mês de julho na cidade, além de incêndios criminosos.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que, em relação à morte de Marcos André, as investigações policiais dirigem-se à identificação de cinco indivíduos, todos com prisão preventiva decretada em razão do crime. Por se tratar de inquérito policial em andamento, e para não comprometer a continuidade do trabalho policial, detalhes específicos sobre a atuação individual dos presos não serão divulgados neste momento. Contudo, as ações demonstram a capilaridade das facções e a coordenação de crimes, por vezes, até mesmo de dentro do sistema prisional, ressaltou a autoridade policial, que novamente elogiou a atuação dos policiais civis da Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela.

Medeiros destacou que, em relação às cinco prisões preventivas decretadas, uma deixou de ser cumprida, pois o suspeito foi morto posteriormente à representação policial, tratando-se de Alan Vinicius de Aguiar Lopes, de 27 anos, executado a tiros em São Francisco de Paula na data de 30 de julho (quarta-feira). Em relação aos demais, a Polícia Civil de Canela não informou detalhes, limitando-se a afirmar que todos são suspeitos, ainda, de outros delitos graves praticados na região recentemente.

A Polícia Civil de Canela reitera seu compromisso inabalável com a segurança da comunidade. A equipe de policiais civis da Delegacia de Canela segue atuando com rigor e técnica para responsabilizar todos os criminosos envolvidos nas ações delituosas, inclusive aqueles que operam de dentro do sistema prisional, garantindo que nenhum fato fique sem a devida resposta da Justiça.