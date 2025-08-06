Revival da Estação Z promete transportar Canela aos inesquecíveis anos 80 e 90

A Cervejaria Farol será palco de uma viagem no tempo, resgatando o clima e a energia que marcaram uma geração na Serra Gaúcha, sábado, 16 de agosto, a partir das 22h.

A noite será dedicada à memória da Estação Z, icônica casa noturna de Canela que, nos anos 80 e 90, se tornou ponto de encontro de turistas, estudantes e moradores, especialmente nas movimentadas noites de quinta e sábado.

O evento promete um verdadeiro revival das décadas 80 e 90, período em que a Estação Z se consolidou como referência no entretenimento da região, reunindo amizades, histórias e muita música. Para reforçar a atmosfera nostálgica, a festa contará com a presença dos antigos proprietários, Adilso e Luís, figuras que ajudaram a construir a identidade do local, e do DJ residente da época, Marcelo Ribeiro, que comandará a pista com os grandes clássicos musicais que embalaram aquela era.

DJ Marcelo, idealizador do evento, afirma que “teremos uma noite nostálgica, de relembrar os grandes momentos, as grandes noites da Estação Z, nos anos 90 e para reencontrar amigos.

Ingressos estão à venda no sympla.com.br e também poderão ser adquiridos na hora, diretamente na Cervejaria Farol.

Mais que uma festa, o encontro será uma oportunidade de reviver lembranças, reencontrar amigos e celebrar uma época que marcou a vida noturna de Canela e região.