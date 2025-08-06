Vereador Cabo Antônio reforça apoio aos artesãos de Canela em reunião com Secretaria de Turismo

O vereador Cabo Antônio participou recentemente de uma importante reunião com o representante dos artesãos de Canela, Carlos Lauro Rothmann, e o Secretário Adjunto de Turismo, Athos Cunha. O encontro teve como principal objetivo reforçar as demandas da classe artesanal, buscando mais incentivos e atenção do poder público para o setor.

Durante a conversa, Carlos Lauro destacou os desafios enfrentados pelos artesãos locais, que desempenham um papel fundamental na identidade cultural e na economia criativa da cidade. Entre os principais pedidos, estiveram a ampliação de espaços para exposição e comercialização de produtos, apoio a eventos e feiras, além da valorização do trabalho artesanal como atrativo turístico.

O vereador Cabo Antônio reiterou seu compromisso com a causa, destacando a importância dos artesãos para o desenvolvimento do turismo e da cultura em Canela: “A arte feita pelas mãos de nossos cidadãos merece reconhecimento, valorização e apoio institucional. É fundamental que o poder público esteja ao lado dessa classe, que tanto contribui para o charme e a autenticidade da nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

O secretário adjunto de Turismo, Athos Cunha, ouviu atentamente as demandas e se colocou à disposição para dialogar com a categoria, buscando formas de fortalecer as ações voltadas ao setor artesanal. A reunião foi considerada positiva por todos os participantes, e novas agendas devem ser marcadas para encaminhar propostas e construir soluções conjuntas.