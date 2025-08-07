Casa Vitória leva exposição fotográfica As Violências Cotidianas para a Câmara de Vereadores de Canela

Mostra de fotos realizadas pela fotógrafa Dani Bat fica até o dia 11 de agosto na casa legislativa.

Até o dia 11 de agosto, a Câmara de Vereadores de Canela recebe a exposição fotográfica “As Violências Cotidianas”, trabalho realizado pela fotógrafa Dani Bat. A mostra, promovida pela Casa Vitória, espaço de acolhimento de mulheres e famílias vítimas de violência doméstica em Canela, apresenta registros de diferentes violências vividas por mulheres no dia a dia com viés artístico e conscientizador.

As imagens trazem situações cotidianas de assédio e expõem comportamentos machistas como a violência psicológica, financeira e de gênero.

“Participar desta exposição fotográfica sobre a violência cotidiana contra a mulher foi uma experiência profundamente significativa para mim. Através do meu trabalho, pude não apenas expressar sentimentos e reflexões, mas também dar voz a tantas histórias silenciadas. Foi um momento de conscientização, empatia e resistência, onde a fotografia se tornou um instrumento de denúncia e esperança. Sinto-me honrada por contribuir com minha arte para ampliar esse diálogo tão necessário em nossa sociedade”, conta a autora dos registros, Dani Bat.

A exposição é aberta ao público das 8h15 às 11h45 e das 13h às 17h30. Depois de Canela, a mostra segue para Três Coroas, onde também acontece uma sessão especial do documentário “Eu, Dona de Mim”, realizado pela Casa Vitória, no dia 13 de agosto.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “AS VIOLÊNCIAS COTIDIANAS”

Local: Câmara de Vereadores de Canela (Rua Dona Carlinda, 485)

Quando: até o dia 11 de agosto das 8h15 às 11h45 e das 13h às 17h30

Fotografias: Dani Bat

Realização: Casa Vitória

Apoio: Prefeitura De Canela