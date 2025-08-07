Empregos formais crescem 20% em Canela no mês de junho

Canela encerrou o primeiro semestre de 2025 com dados positivos em relação à geração de empregos formais. De janeiro a junho, entre 4.785 admissões e 4.437 demissões, 348 vagas se mantiveram. E, quando se compara os meses de maio e junho, houve aumento de 20% nas vagas de trabalho preenchidas, passando de 65 para 78 novos empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, dia 4, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O levantamento do Caged também aponta que o setor de Serviços se manteve como puxador das vagas de emprego formais em Canela. Nos primeiros seis meses deste ano, o setor foi responsável por 2.989 admissões e 2.742 demissões, resultando em um saldo de 247 vagas preenchidas no município. Comércio e Construção Civil seguem logo atrás no índice.

Em relação ao estoque de empregos, que são as vagas mantidas nos últimos 12 meses, Canela tem 10.475 vagas de trabalho formais ocupadas. O prefeito Gilberto Cezar comemora a estatística divulgada pelo Caged. “Os números mostram que estamos no caminho certo. Trabalhamos todos os dias para criar um ambiente favorável aos investimentos, fortalecer o setor de serviços e ampliar as oportunidades para quem vive em Canela. Cada nova vaga de emprego representa dignidade, renda e futuro para as famílias canelenses”, enfatiza.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela



