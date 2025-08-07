Florybal lança vinho exclusivo para harmonização com chocolates

Marca de chocolates artesanais gramadense já está com rótulos à venda

A Florybal acaba de lançar uma novidade que promete conquistar os apaixonados por chocolate e vinho: o Cacau Nobre Florybal, um rótulo desenvolvido em parceria exclusiva com a vinícola Casa Motter. O produto já está disponível em todas as unidades da marca para venda.

O vinho foi especialmente elaborado para harmonizar com doces e chocolates, apresentando um perfil sensorial sofisticado. Envelhecido por seis meses em barricas de carvalho americano, o vinho Cacau Nobre revela notas amadeiradas e aromas marcantes de baunilha, coco, chocolate e caramelo, criando uma experiência única ao paladar.

Trata-se de um tinto suave, elaborado a partir da combinação de três uvas nobres: Merlot, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon. Com coloração vermelho rubi intenso, oferece um sabor encorpado e um toque adocicado que remete diretamente aos ingredientes que inspiraram sua criação.

Segundo o enólogo Michel Motter, responsável pela vinificação, a proposta foi desenvolver um vinho complexo, equilibrado e ideal para acompanhar chocolates de diferentes intensidades. Além das sobremesas, o rótulo também é uma excelente escolha para acompanhar massas, risotos e carnes vermelhas.

“A Florybal sempre buscou inovar e proporcionar novas experiências em torno do universo do chocolate. Com o lançamento do Cacau Nobre, reforçamos a vocação da Florybal para inovar e proporcionar novas formas de viver o universo do chocolate”, explica Tiago Cardoso, Diretor de Marketing da Florybal.

Sobre Florybal

Com mais de 34 anos de história, a Florybal é uma das principais marcas brasileiras no segmento de chocolates premium e artesanais, sediada em Gramado/RS. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela inovação constante em seus sabores, a Florybal busca sempre surpreender seus consumidores gerando combinações e experiências únicas. A marca conta hoje com 19 lojas temáticas em Gramado e Canela e 35 unidades autorizadas espalhadas pelo Brasil.

A Florybal se consolidou como uma referência, sendo pioneira na elaboração de lojas temáticas no Brasil e na criação de um parque temático em operação desde 2011, premiado pelo Tripadvisor como: melhor parque do Rio Grande do Sul, terceiro melhor do Brasil e da América Latina e top 20 melhores parques do mundo.