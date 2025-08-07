Canela,

7 de agosto de 2025

Futuro da Saúde é tema da Reunião-Almoço da ACIC Canela

Foto: Rafael Cavalli

Na quarta-feira, dia 13 de agosto, a partir das 11h30, acontece a Reunião-Almoço da Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC, no Grande Hotel Canela.O tema do encontro será 

“O Futuro da Saúde”, e contará com a participação especial do CEO da Novalternativa Incorporadora, Fernando Bassani, e da CEO do Pompéia Ecossistema de Saúde, Lara Vieira.Na ocasião, eles vão apresentar aos convidados o projeto do 

Pompéia Pryme, novo e inovador Ecossistema de Saúde que está sendo construído na cidade de Canela. Os CEOs vão compartilhar detalhes do empreendimento, que tem  investimento de R$200 milhões e tornará Canela uma referência a partir da implantação de um hospital e centro clínico de alto padrão, além de um centro de convenções e senior living.O evento iniciará com roda de chimarrão e momento para Networking. Mais informações e inscrições podem ser realizadas através do WhatsApp: (54) 98121.7722.

