Missão Dia dos Pais: Space Adventure Canela têm “embarque” para a lua

Simulador de realidade virtual permite ao visitante sentir a sensação de estar num foguete e explorar o satélite terrestre

Em homenagem ao Dia dos Pais, neste domingo (10), o Space Adventure Canela lança uma campanha especial – e espacial. No mês de agosto, os pais são convidados para embarcar rumo à missão lunar com uma experiência de realidade virtual que simula a descida de um foguete na superfície do satélite natural da Terra. Seus efeitos visuais e sonoros imersivos permitem aos visitantes sentirem a sensação de chegar à lua.

O simulador estará disponível gratuitamente para os pais que adquirirem o Combo Space + Planetário, que garante a visita a mais de 270 itens originais da NASA, entre trajes, jornais, fotografias, objetos históricos e, mais recentemente, uma pedra lunar autêntica, trazida pelo astronauta Charles Duke durante a missão Apollo 16. O local conta ainda com um espaço todo dedicado ao planeta Marte, ambientes interativos, jogos, réplicas de foguetes em tamanho real e espaços como a sala de comando de Houston. Já o Planetário 4K exibe um filme desenvolvido em parceria com o Museu de História Natural de Nova York, narrado por Sônia Braga, e conduz o público em uma emocionante jornada pelas estrelas. Para participar da promoção é necessário apresentar documento que comprove a paternidade no momento da visita.

Sobre Space Adventure Canela

Inaugurado em 2023, o Space Adventure Canela guarda o segundo maior acervo da Nasa fora dos Estados Unidos. Além das peças originais, conta também com salas interativas que permitem ao público “viver a experiência” de decolagem, alunissagem (pouso na lua) e conhecer mais sobre a rotina fora da terra – como os tripulantes dormem, comem e passam o tempo no espaço. A atração ainda contempla simuladores: giroscópios que proporcionam a simulação realista da força G (gravidade) enfrentada pelos pilotos no espaço, área de games, loja de souvenires, Planetário e fotos temáticas.

Para mais informações acesse:

www.spaceadventure.com.br

Serviço:

Os ingressos para a Space + Planetário são válidos por 12 meses e estão com desconto para compras antecipadas no site oficial: www.spaceadventure.com.br . Já a cortesia para o simulador deverá ser utilizada ao longo do mês de agosto.

Horário: todos os dias, das 10h às 18h, com entrada permitida até às 17h.Endereço: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça. Siga nossas redes para saber mais: @spaceadventurebr