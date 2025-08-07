Papais não pagam ingresso no Dia dos Pais no Skyglass Canela

O Skyglass Canela, parque com a primeira plataforma de aço e vidro da América Latina, oferece uma programação perfeita para pais e filhos que gostam de doses de adrenalina. Neste domingo (10), Dia dos Pais, papai acompanhado de um filho pagante não paga. Na promoção “Papai é grátis”, a cortesia será concedida na bilheteria do parque, mediante apresentação de documento que comprove a filiação e do ingresso do filho pagante.

Conforme o diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti, o parque conta com uma das maiores plataformas do mundo, que avança 35 metros sobre o deslumbrante Vale da Ferradura. Para os papais mais aventureiros, o “Abusado” é a dica certa: um passeio em monotrilho com cadeiras suspensas a 360 metros de altura, que garante uma dose extra de adrenalina com total segurança. “O Skyglass Canela é uma excelente opção para famílias que buscam por momentos de emoção e adrenalina contemplativa. O passeio vai proporcionar momentos memoráveis para pais e filhos”, afirma Bonareti.

Além da vista panorâmica do vale, o Skyglass Canela conta com diversas atrações que agradam pais e filhos de todas as idades. Entre elas, o Memorial do Ferro de Passar, um museu temático repleto de curiosidades históricas, área verde com playground para as crianças, lojas, praça de alimentação e um deck para apreciar o pôr do sol.