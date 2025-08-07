Polícia Civil de Canela apreende veículos que seriam usados por grupo criminoso em ações de retaliação na Serra

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Canela, prendeu, na tarde desta quarta-feira (06/08), dois indivíduos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Durante os desdobramentos da ação, foram localizados dois veículos com placas adulteradas, os quais constavam como objeto de roubo ocorrido na cidade de Porto Alegre/RS.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, reitera o comprometimento de sua equipe e afirma que nformações obtidas pela investigação apontam que tais veículos possivelmente seriam utilizados para o cometimento de homicídios, em razão de retaliações entre facções criminosas que disputam o controle territorial do tráfico de entorpecentes na cidade de Canela e em outras regiões da Serra Gaúcha.

A ação integra um esforço contínuo da Delegacia de Canela para reprimir crimes violentos e desarticular grupos criminosos que rivalizam o tráfico de drogas e execuções por disputa de território.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a sociedade, atuando de forma incisiva para garantir a segurança da população e responsabilizar criminalmente aqueles que fomentam a violência e a criminalidade.