Canela,

7 de agosto de 2025

Anuncie

Prefeito de Canela recebe secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado

Compartilhe:

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela

Nesta quinta-feira, dia 7, o prefeito Gilberto Cezar recebeu no gabinete, no Paço Municipal, a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, Paula Mascarenhas. Em reunião, o chefe do Executivo canelense e a secretária conversaram sobre alguns projetos que o Município de Canela protocolou e articula junto ao Governo Gaúcho, em busca de recursos para melhorias estruturais na cidade e para tirar do papel algumas iniciativas.

“Temos buscado incansavelmente o apoio do Governo Estadual para viabilizar projetos que impactam diretamente na qualidade de vida da nossa população. A visita da secretária Paula reforça esse canal de diálogo e nos dá confiança de que nossas pautas serão analisadas com responsabilidade e atenção”, afirmou Gilberto Cezar.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Há 10 anos! O maior portal de conteúdo da Região das Hortênsias
Contato: folha@portaldafolha.com.br

© 2012 – Folha Multimídia – Editora Folha de Canela    –    Desenvolvimento: Macedo77