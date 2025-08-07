Prefeito de Canela recebe secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado

Nesta quinta-feira, dia 7, o prefeito Gilberto Cezar recebeu no gabinete, no Paço Municipal, a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, Paula Mascarenhas. Em reunião, o chefe do Executivo canelense e a secretária conversaram sobre alguns projetos que o Município de Canela protocolou e articula junto ao Governo Gaúcho, em busca de recursos para melhorias estruturais na cidade e para tirar do papel algumas iniciativas.
“Temos buscado incansavelmente o apoio do Governo Estadual para viabilizar projetos que impactam diretamente na qualidade de vida da nossa população. A visita da secretária Paula reforça esse canal de diálogo e nos dá confiança de que nossas pautas serão analisadas com responsabilidade e atenção”, afirmou Gilberto Cezar.
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela