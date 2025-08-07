Prefeitura estará aberta ao público no sábado, dia 16

No dia 16 de agosto, no sábado da próxima semana, a Prefeitura de Canela terá atendimento ao público das 8 horas ao meio dia. O expediente é para recuperação prévia de carga horária pelos servidores, em razão do ponto facultativo de 21 de novembro, sequência do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20.

No dia da recuperação de carga horária, o expediente interno no Paço Municipal inicia às 7 horas e encerra às 13 horas. Os pontos facultativos de 2025 foram definidos pelo Decreto Municipal nº 10.652, abrangendo seis datas ao total: Dia do Trabalho, Ascensão do Senhor, Corpus Christi, Consciência Negra, Natal e Ano Novo. Para todos foram estabelecidos dias para recuperação do horário de trabalho, a serem cumpridos nos mesmos moldes do dia 16 de agosto, em turno único.