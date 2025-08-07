Temporada de Inverno de Canela encerra shows neste fim de semana com Claus e Vanessa e The Travellers

A Temporada de Inverno de Canela chega ao seu último fim de semana de shows no Multipalco da Praça João Corrêa, coroando uma programação que vem encantando moradores e turistas desde o início da estação.

Na sexta-feira, 9, às 19h, a cidade recebe a dupla Claus e Vanessa, reconhecida nacionalmente por interpretações marcantes, vozes harmoniosas e um repertório que mescla sucessos próprios e releituras de canções que atravessam gerações. A apresentação promete emocionar o público e criar momentos inesquecíveis na aconchegante praça central.

No sábado, 10, também às 19h, será a vez da banda The Travellers assumir o palco, trazendo uma energia contagiante e um show que combina sucessos nacionais e internacionais em arranjos modernos e envolventes. Conhecida pelo carisma e pela capacidade de colocar todo mundo para cantar e dançar, a banda promete encerrar a programação musical com um clima de celebração.

Durante todo o período, a Vila do Artesanato foi um dos espaços mais visitados da temporada, reunindo artesãos locais que apresentam peças autorais repletas de identidade e criatividade. O público encontra trabalhos em crochê, feltro, madeira, pintura, vela, artigos decorativos e vestuário, além de ter a chance de conhecer as histórias por trás de cada criação. A Vila segue aberta até o dia 10 de agosto, oferecendo a última oportunidade de prestigiar e adquirir produtos diretamente dos artistas e artesãos da região.

Outro grande atrativo que segue em Canela é a decoração especial da Temporada de Inverno, que permanecerá até o dia 20 de agosto. O centro da cidade está tomado por guarda-chuvas coloridos suspensos, iluminação cênica e elementos que remetem ao aconchego do inverno na Serra Gaúcha. O cenário se tornou um ponto de encontro para moradores e visitantes, além de um convite irresistível para fotos e passeios pelas ruas do centro.

“Combinando música, arte, cultura, gastronomia e um clima acolhedor, a Temporada de Inverno reafirma Canela como um dos destinos mais procurados do Brasil durante a estação. Este último fim de semana será uma oportunidade única para vivenciar todo o encanto que a cidade preparou, celebrando o inverno com o melhor da música e do artesanato local”, convida o prefeito de Canela Gilberto Cezar.

A Temporada de Inverno é uma realização da Prefeitura Municipal.