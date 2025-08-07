Prepare-se para viver um fim de tarde que vai entrar para a história de Gramado. No dia 21 de agosto, quinta-feira, a partir das 16h, o belíssimo cenário do Olivas de Gramado será palco para o Vai Tê Samba, evento que mistura música boa, paisagens de tirar o fôlego e aquela energia que só o VTS tem. O show faz parte da programação do Festival de Inverno Montanha Mágica realizado de 15 a 17 e de 21 a 24 de agosto.

Quem comandará o som será o grupo Sem Abuso, referência no pagode e na alegria contagiante. Vai ter clássico, vai ter hit, vai ter roda — e vai ter o público cantando alto com um pôr do sol cinematográfico de pano de fundo.

Além da música, o público poderá aproveitar toda a estrutura do Olivas, com sua vista privilegiada para o cânion Pedra Branca, opções gastronômicas de alto nível, drinks refrescantes e experiências que só o local oferece. Tudo isso com o clima vibrante que só o Vai Tê Samba sabe criar.

Os ingressos são limitados e estão à venda em www.sympla.com.br.

O show será uma daquelas experiências que quem vai, nunca esquece — e quem perde, se arrepende. Garanta seu lugar, viva viver o que não pode ser escrito e faça parte de uma estreia que promete aquecer o inverno da Serra Gaúcha com muito ritmo, charme e celebração.

Serviço

Vai Tê Samba no Olivas de Gramado

Data: Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Horário: A partir das 16h

Atração: Grupo Sem Abuso

Local: Olivas de Gramado – Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1808, Linha Nova, Gramado/RS

Ingressos limitados: em www.sympla.com.br