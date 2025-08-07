Canela,

7 de agosto de 2025

Anuncie

Vereador Felipe Caputo propõe criação de Centro de Referência para Adoção de Animais em Canela

Compartilhe:

Foto: Diego Santos

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, realizou nesta semana uma visita ao Centro Municipal de Proteção Animal (Cempra), onde foi recebido pela diretora Ione Couto. Durante o encontro, foram discutidos os desafios enfrentados no acolhimento e cuidado com os animais resgatados, bem como a estrutura disponível atualmente.

Sensível à causa animal e à superlotação observada no local, Felipe Caputo anunciou a intenção de apresentar uma indicação ao Poder Executivo para a criação de um Centro de Referência para Adoção de Animais. A proposta visa ampliar o acesso à adoção responsável, facilitar a integração dos animais com novas famílias e desafogar a estrutura do Cempra e de organizações não governamentais.

Além disso, o espaço também poderá ser utilizado pelas ONGs que atuam na causa animal, permitindo que elas levem seus animais resgatados para participação em feiras e campanhas de adoção no local.

“O Centro de Adoção será uma ferramenta fundamental para promover o cuidado responsável e melhorar as condições tanto para os animais quanto para os profissionais e voluntários que atuam nessa causa. Essa é uma pauta de saúde pública, bem-estar e respeito à vida”, destacou o vereador.

Há 10 anos! O maior portal de conteúdo da Região das Hortênsias
Contato: folha@portaldafolha.com.br

© 2012 – Folha Multimídia – Editora Folha de Canela    –    Desenvolvimento: Macedo77